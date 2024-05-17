Враг расширил зону активных боевых действий на Харьковщине до 70 километров, – Сырский
Источник:Александр Сырский
Ситуация на Харьковском направлении в последние дни значительно осложнилась. Враг пытается активно давить на украинскую границу на значительно более широком участке фронта.
В связи с осложнением ситуации на востоке Украины Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже несколько дней подряд работает в частях, которые ведут боевые действия на Харьковщине.
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Враг расширил зону боевых действий
По словам Главнокомандующего ВСУ, противник сейчас расширил зону активных боевых действий на Харьковщине почти на 70 километров.
Таким образом россияне пытаются заставить нас привлечь дополнительное количество бригад из состава резерва,
– отмечает Сырский.
Также он добавил, что основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрелечья – Липцы и на захвате Волчанска. Для этого россияне создали и значительно усилили свою оперативно-тактическую группировку войск "Север", в состав которой вошли боевые части 6 армии, 11 и 44 армейских корпусов.
Кроме того, генерал отметил, что противник начал наступление значительно раньше запланированного срока, заметив переброску наших войск, однако ему не удалось прорвать нашу оборону.
Что сейчас известно о боях на Харьковщине
- На Харьковщине продолжаются активные бои, а Силы обороны не дают врагу закрепиться. Сейчас украинские бойцы осуществляют зачистку улиц на севере Волчанска.
- Город Волчанск остается целью россиян во время наступления на Харьковщину. Владимир Зеленский объяснил, что оккупанты также хотят захватить соответствующую зону в 10 километров.
- В то же время, по словам президента, главное на сегодня – Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию. Зеленский отметил, что на некоторых направлениях враг совсем не продвинулся.
- Также президент говорит, что Силы обороны стабилизировали продвижение россиян на севере Харьковской области. Сейчас самая глубокая точка продвижения врага – 10 километров.