ВСУ на участках возле Лукьянцев и Волчанска переместились на более выгодные позиции, – Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ вечером 14 мая выложили отчет о самой свежей ситуации на фронте. Военные рассказали о ситуации, которая сложилась на Харьковском направлении.

Из-за наступления врага на севере Харьковской области наши защитники для сохранения жизни военных на отдельных участках перешли на более выгодные позиции. Это произошло в районах населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск.

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Генштаб рассказал о ситуации в Харьковской области

В Генштабе отметили, что на Харьковском направлении подразделения наших войск отбили 11 атак противника, 3 боевых столкновения еще продолжаются. В частности, это произошло на направлениях:

Глубокое – Липцы;

Лукьянцы – Липцы;

Борисовка – Нескучное;

Шебекино (Россия) – Волчанск;

На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили манёвр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются,

– говорится в отчете.

Военные отметили, что украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться. Проводятся контратакующие действия, враг находится под постоянным огневым контролем артиллерии и подразделений БПЛА Сил обороны.

"В ходе боевых действий на этом направлении потери личного состава врага за сегодня составляют 162 военнослужащих, уничтожено и повреждено 26 единиц вооружения и военной техники", – отметили в Генштабе.

В то же время военные подчеркнули, что на Купянском направлении враг совершил 16 атак на позиции наших войск на направлениях:

Лиман Первый – Синьковка;

Ольшанка – Синьковка;

Ольшанка – Петропавловка;

Кисловка – Ивановка;

Крахмальное – Берестовое;

Коломыйчиха – Стельмаховка;

Коломыйчиха – Мясожаровка;

Ковалёвка – Новоегоровка;

Площанка – Макеевка.

Кроме того, наши войска восстановили утраченные ранее позиции и улучшили тактическое положение на отдельных направлениях.

Какова ситуация на других направлениях фронта