Силы обороны стабилизировали ситуацию в Волчанске: ВСУ рассказали о боях на Харьковщине
Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении, в том числе и в городе Волчанск, который остается одной из главных целей россиян.
О ситуации на Харьковщине рассказал спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Ситуация остается сложной
В то же время оккупанты все еще не оставляют попыток прорвать оборону наших подразделений возле Липцев, Волчанска, Старицы.
Сейчас на Харьковщине ситуация и оперативная обстановка остается сложной, она динамично меняется. Однако нашим силам обороны и всем задействованным подразделениям удалось стабилизировать ситуацию, в частности в городе Волчанск,
– сообщил Волошин.
Российские войска сочетают наземные штурмы с авиационными ударами. По словам спикера "Хортицы", оккупанты применяют авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Харькову и другим населенным пунктам области.
Бои продолжаются
На Харьковском направлении за прошедший день россияне совершили 83 атаки и на утро на сегодня уже произошло 5 боевых столкновений.
Должен отметить, что количество боєзіткнень с врагом по сравнению с прошлыми сутками снизилась почти вдвое. Враг не прекращает, конечно, попытки сосредоточивать свои усилия на направлении Стрелечья, Липцы и на захвате именно города Волчанск с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления как раз в тылы наших войск,
– подытожил Волошин.
Вблизи границ захватчики создали и значительно усилили оперативно-тактическую группировку войск противника. Назар Волошин отметил, что Силы обороны держатся и пытаются вытеснить оккупационные войска в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска, в котором враг намеревался закрепиться как раз в жилой застройке.
Что происходит на Харьковщине
- Враг не собирается оставлять своих планов по захвату Харьковщины. По последним наблюдениям, Россия перетаскивает подразделения на Харьковщину с других направлений. Но одну из своих задач они уже провалили, потеряв эффект неожиданности.
- Информацию о том, что россияне начали наступление раньше, подтвердил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он отметил, что оккупантов кто-то торопил. Расчет оккупантов был на то, что они могут выйти на Волчанск и развивать наступление дальше.
- Заместитель начальника Харьковской ОВА Роман Семенуха заявил, что Вооруженные Силы примерно на 60% контролируют Волчанск. В то же время штурмы не прекращаются.