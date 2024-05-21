Силы обороны стабилизировали ситуацию в Волчанске: ВСУ рассказали о боях на Харьковщине

Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении, в том числе и в городе Волчанск, который остается одной из главных целей россиян.

О ситуации на Харьковщине рассказал спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Ситуация остается сложной

В то же время оккупанты все еще не оставляют попыток прорвать оборону наших подразделений возле Липцев, Волчанска, Старицы.

Сейчас на Харьковщине ситуация и оперативная обстановка остается сложной, она динамично меняется. Однако нашим силам обороны и всем задействованным подразделениям удалось стабилизировать ситуацию, в частности в городе Волчанск,

– сообщил Волошин.

Российские войска сочетают наземные штурмы с авиационными ударами. По словам спикера "Хортицы", оккупанты применяют авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Харькову и другим населенным пунктам области.

Бои продолжаются

На Харьковском направлении за прошедший день россияне совершили 83 атаки и на утро на сегодня уже произошло 5 боевых столкновений.

Должен отметить, что количество боєзіткнень с врагом по сравнению с прошлыми сутками снизилась почти вдвое. Враг не прекращает, конечно, попытки сосредоточивать свои усилия на направлении Стрелечья, Липцы и на захвате именно города Волчанск с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления как раз в тылы наших войск,

– подытожил Волошин.

Вблизи границ захватчики создали и значительно усилили оперативно-тактическую группировку войск противника. Назар Волошин отметил, что Силы обороны держатся и пытаются вытеснить оккупационные войска в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска, в котором враг намеревался закрепиться как раз в жилой застройке.

Что происходит на Харьковщине