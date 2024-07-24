Бросают в бой с одной задачей: в 3 ОШБр рассказали, как действуют россияне на Харьковском направлении

Несмотря на то, что украинским военным удалось сбить основной наступательный потенциал россиян на Харьковском направлении, они продолжают попытки продвижения.

Это происходит путем переброски "голой" пехоты в разбитые подразделения. Такой информацией из 24 Каналом поделился майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

Не пропустите Накапливает ли Россия силы для нового наступления на Харьковщине: майор ВСУ оценил действия врага

Как действуют россияне на Харьковщине

Максим Жорин объяснил, что у врага часто остается только командование бригады или дивизии, которая наступала, ей передают несколько батальонов "голой" пехоты без техники и другого вооружения.

Их сразу отправляют в бой на штурмы с одной простой задачей – добежать до окопов украинских воинов.

Также россияне активно используют сбросы с дронов. Они серьезно сконцентрировались на этом средстве поражения, принося много неприятностей Силам обороны Украины.

Однако темп, динамика безусловно немного снизились. Поскольку силы, которые планировались для продвижения россиянами, на данный момент разбиты. Хотя, по моему убеждению, они попытаются заменить их на более свежие,

– отметил заместитель командира 3-й ОШБр.

Смотрите также "Оккупанты заходят к нам пешком, а мы их встречаем": как украинские воины защищают Харьковскую область

Больше о ситуации в регионе