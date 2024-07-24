Це відбувається шляхом перекидання "голої" піхоти у розбиті підрозділи. Такою інформацією з 24 Каналом поділився майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.
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Максим Жорін пояснив, що у ворога часто залишається лише командування бригади або дивізії, яка наступала, їй передають декілька батальйонів "голої" піхоти без техніки та іншого озброєння.
Їх одразу відправляють в бій на штурми з одним простим завданням – добігти до окопів українських воїнів.
Також росіяни активно використовують скиди з дронів. Вони серйозно сконцентрувалися на цьому засобі ураження, приносячи багато неприємностей Силам оборони України.
Проте темп, динаміка безумовно трохи спали і є нижчими. Оскільки сили, які планувалися для просування росіянами, натепер розбиті. Хоча, на моє переконання, вони спробують замінити їх на більш свіжі,
– наголосив заступник командира 3-ї ОШБр.
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