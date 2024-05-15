Полковник запаса ВСУ ответил, зачем Путину "серая зона" на Харьковщине

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Владимир Путин готов положить приграничье Харьковской области на стол переговоров. Все это говорит о серьезных проблемах в ВПК России, который уже не может производить достаточное количество боеприпасов и техники.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что в 2023 году россияне вышли на нулевые складские ставки по боеприпасам. Сейчас они производят до 7 тысяч боеприпасов в сутки и 3 тысячи добирают из Северной Кореи, то есть получают только 10 тысяч. Та же самая картинка до конца 2024 года будет и с техникой.

Смотрите также "Этот шаг надо сделать": как Запад может помочь ВСУ на Харьковщине

Большие проблемы россиян

Свитан подчеркнул, что даже если россияне вернут в строй практически всю технику со старых советских складов – ВСУ ее уничтожат. А новой техники, которую они производят, не будет хватать, поскольку ее нельзя сравнить с количеством, которая уничтожается ежесуточно.

Мы уничтожаем десятки, а иногда и до сотни техники в сутки: дроны, артиллерию, ракеты, авиацию, даже фуры. У россиян большие проблемы – и они это прекрасно понимают. Им нужна остановка боевых действий, то есть мирные переговоры, замораживание – что угодно, только чтобы передохнуть,

– отметил Свитан.

Он отметил, что в таком темпе, как сейчас, россияне двигаться не могут, им нужна передышка. Поэтому со всех углов Владимир Путин начинает запускать механизмы мирных переговоров или заморозки конфликта, начиная от Папы Римского и заканчивая Си Цзиньпином.

Сам Путин будет призывать и показывать свою вынужденную готовность остановки. Для переговорной позиции или хотя бы давления на украинское общество Путин может использовать захваченную "серую зону", чтобы предложить размен. "Мы отдадим назад то, что захватили, "серую зону", только давайте мириться",

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

"Серая зона" на Харьковщине: о чем идет речь