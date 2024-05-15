Это лишь имитация: имеют ли россияне стратегическую задачу на Харьковщине

Россияне образовали два плацдарма вдоль границы в Харьковской области и якобы пытаются создать так называемую буферную зону. Такие активные действия связаны с целью оттянуть украинские резервы с Донбасса до получения Украиной помощи от западных партнеров, чтобы прорвать донбасский фронт.

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказал 24 Каналу, что если бы россияне действительно пытались наступать в глубину и создавать угрозу Харькову, там было бы гораздо больше войск, а группировка имела бы другую конфигурацию. Пока же там есть группировка, которой достаточно для создания давления и напряженности на линии фронта в этом районе.

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Такая себе демонстрация победы

В Минобороны Украины тем временем официально подтвердили, что пехотные группы оккупантов зашли в Волчанск. В город были подтянуты резервы, а боеспособные подразделения также держат это направление.

Для россиян Волчанск является некой демонстрацией победы, то есть успеха этой операции. Если мы предположим, что они пытаются создать имитацию большого наступления, то им действительно надо захватить значительный населенный пункт. И хотя Волчанск является пограничным городом, для российской пропаганды и ИПСО это неважно,

– подчеркнул Михаил Самусь.

По его мнению, если россияне заявят, что захватили Волчанск, это означает, что они могут угрожать и другим населенным пунктам, потому что украинская армия не в состоянии стабилизировать фронт. Это также означает, что у россиян есть шанс продолжить наступление и прорыв в город Харьков.

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Создать имитацию

Все усилия россиян направлены на захват населенного пункта Волчанск, чтобы продемонстрировать, что их замысел и операция имеют успех, а украинская армия не справляется с этим натиском.

Они говорят, что на всех направлениях Донбасса вроде бы продвигаются, хотя это не так: они идут с огромными потерями, и каждый метр полит их кровью. То же самое они хотят показать и на Харьковском направлении,

– сказал заместитель директора Центра исследований армии.

Интересно, что россияне бросили на Харьковское направление не все подготовленные резервы, а действуют несколькими батальонами. Михаил Самусь отметил, что все из-за того, что у россиян пока нет результата, чтобы вводить резервы.

Прохождение 3 – 5 километров – это не тот результат, который позволяет потом вводить новые резервы, расширять зону прорыва и создавать себе оперативное пространство. Сейчас они только пытаются создать условия для того, чтобы начать вводить резервы, и это является их главной проблемой, ведь затягивание процесса может привести к стабилизации этого участка фронта,

– отметил Самусь.

Стратегическая задача здесь – оттянуть украинские резервы с Донбасса и создать условия, чтобы там произошел прорыв. На самом деле россияне понимают, что прорыва на Харьков точно не будет, а вот создать имитацию и натиск, заставив украинское командование снять резервы с разных направлений – например, с Купянского или Лимана – и направить их на Харьковское или Волчанское направление – это и есть их оперативная задача.

Если фронт удастся стабилизировать, россияне могут открыть еще один участок на Сумском направлении.

Идея заключается в том, чтобы растянуть украинские резервы на максимальное расстояние, то есть аж на север. Возможно, на Черниговском направлении будут попытки пошуметь или сымитировать наступательные действия. Они понимают, что Украине не хватает резервов, подразделений и мобресурса, чтобы заполнить фронт более чем 1000 километров. В этом и заключается замысел, который реализуется сейчас российской армией,

– подытожил Михаил Самусь.

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