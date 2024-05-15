Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь розповів 24 Каналу, що якби росіяни дійсно намагалися наступати в глибину і створювати загрозу Харкову, там було б набагато більше військ, а угруповання мало б іншу конфігурацію. Наразі ж там є угрупування, якого достатньо для створення натиску та напруженості на лінії фронту в цьому районі.

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Така собі демонстрація перемоги

У Міноборони України тим часом офіційно підтвердили, що піхотні групи окупантів зайшли до Вовчанська. До міста були підтягнуті резерви, а боєздатні підрозділи також тримають цей напрямок.

Для росіян Вовчанськ є такою собі демонстрацією перемоги, тобто успіху цієї операції. Якщо ми припустимо, що вони намагаються створити імітацію великого наступу, то їм дійсно треба захопити значний населений пункт. І хоча Вовчанськ є прикордонним містом, для російської пропаганди та ІПСО це неважливо,

– підкреслив Михайло Самусь.

На його думку, якщо росіяни заявлять, що захопили Вовчанськ, це означає, що вони можуть загрожувати й іншим населеним пунктам, бо українська армія не в змозі стабілізувати фронт. Це також означає, що в Росіян є шанс продовжити наступ і прорив до міста Харків.

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Створити імітацію

Всі зусилля росіян спрямовані на захоплення населеного пункту Вовчанськ, щоб продемонструвати, що їхній задум та операція мають успіх, а українська армія не справляється з цим натиском.

Вони кажуть, що на всіх напрямках Донбасу начебто просуваються, хоча це не так: вони йдуть з величезними втратами, і кожен метр политий їхньою кров'ю. Те саме вони хочуть показати і на Харківському напрямку,

– сказав заступник директора Центру досліджень армії.

Цікаво, що росіяни кинули на Харківський напрямок не всі підготовані резерви, а діють кількома батальйонами. Михайло Самусь зазначив, що все через те, що в росіян поки що немає результату, щоб вводити резерви.

Проходження 3 – 5 кілометрів – це не той результат, який дозволяє потім вводити нові резерви, розширювати зону прориву та створювати собі оперативний простір. Зараз вони лише намагаються створити умови для того, щоб почати вводити резерви, і це є їхньою головною проблемою, адже затягування процесу може призвести до стабілізації цієї ділянки фронту,

– зауважив Самусь.

Стратегічне завдання тут – відтягнути українські резерви з Донбасу і створити умови, щоб там відбувся прорив. Насправді ж росіяни розуміють, що прориву на Харків точно не буде, а от створити імітацію та натиск, змусивши українське командування зняти резерви з різних напрямків – наприклад, з Куп’янського чи Лиману – і направити їх на Харківський або Вовчанський напрямок – це і є те оперативне завдання.

Якщо фронт вдасться стабілізувати, росіяни можуть відкрити ще одну ділянку на Сумському напрямку.

Ідея полягає в тому, щоб розтягнути українські резерви на максимальну відстань, тобто аж на північ. Можливо, на Чернігівському напрямку будуть спроби пошуміти чи зімітувати наступальні дії. Вони розуміють, що Україні не вистачає резервів, підрозділів та мобресурсу, щоб заповнити фронт більш ніж 1000 кілометрів. У цьому й полягає задум, який реалізується зараз російською армією,

– підсумував Михайло Самусь.

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