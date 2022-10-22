Что делать гражданским, если в Херсоне начнутся уличные бои: ответ Ступака

ВСУ, похоже, пытаются избежать уличных боев в Херсоне, ведь это очень опасно и для военных, и для гражданских, и для инфраструктуры города. И все же, чтобы не рисковать, местным лучше выехать из областного центра.

Такое мнение 24 каналу озвучил бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее сообщалось о том, что российские военные полностью покинули Чкалово и Чаривное в Херсонской области.

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У россиян есть печальный опыт уличных боев

Ступак рассказал, что у россиян очень печальный опыт уличных боев в Грозном еще в первой Чеченской кампании. Они заходили колоннами, думали что быстро все там решат, но все затянулось.

По поводу этого, у них до сих пор есть фантомные боли,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Наши военные могут остановить все поставки в Херсон

Эксперт Украинского института будущего продолжил, что наши военные могут остановить все поставки россиян в Херсон. Это реально, учитывая географию, наличие у нас дальнобойных артиллерийских систем, систем залпового огня с дальним радиусом действия.

"Даже на левом берегу Херсонщины россияне были вынуждены оттягивать свои склады, места расположения чуть дальше от берега, на 50 – 50 километров, чтобы избежать попадания по своим позициям", – отметил Ступак.

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Гражданские должны уехать из Херсона

Он добавил, что сейчас лучшим вариантом для гражданских является покинуть город. Люди должны попытаться уехать через Крым, Ростов, Грузию, Турцию, страны Балтии, вернуться в Украину или остаться в Европе. Никто не знает, будут ли уличные бои или нет.

В любом случае будут зачистки. Электроснабжение будет испорчено на определенный период времени, водоснабжение будет с перебоями. Гражданские должны к этому готовиться,

– подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

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