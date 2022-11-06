Маневры оккупантов – это игра, – Фейгин о ситуации на Херсонщине и противостоянии среди россиян
Заявления об уходе россиян с правого берега Днепра в Херсонской области их маневры – это игра. Однако у россиян действительно может происходить противостояние между армией и ФСБ.
Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Ранее сообщалось о мотивах россиян в Херсонской области.
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Игра оккупантов
Фейгин отметил, что уход россиян с правобережья, эвакуация – это все игра, и в самом деле, скорее всего, оккупанты там увеличивают свое присутствие. Хотя наряду с тем глава Пентагона заявил, что видит возможность для деоккупации западного берега Днепра. А он, конечно, знает больше.
Уже примерно все посчитали с карандашом, сколько чего надо и как что делать. Я не исключаю, что маневры с подрывом дамбы, передислоцирование частей – это все фальшивая игра, чтобы создать представление в командование ВСУ возможности быстрого штурма.
– заметил российский правозащитник.
Противостояние ФСБ и армии
Он продолжил, что Генштаб, то есть армия России, выступает за то, что следует идти с правого берега, потому что его удержать невозможно. Напротив, следует укрепляться на левом берегу, потому что перед ВСУ еще и природное препятствие – Днепр, который будет трудно форсировать. ФСБ и Путин приказывают держаться до конца.
"ФСБшники выполняют функцию не дать кому-то саботировать. Они боятся саботажа генералов. ФСБ выполняет функцию загонов отрядов в отношении генералов, таких как кадыровцы в отношении мобилизованных", – подчеркнул Фейгин.
Фейгин о ситуации на Херсонщине и противостоянии среди россиян: смотрите видео
Хаос нарастает
По его словам, это одно с проявлением постоянно нарастающего хаоса. Кроме того, непонятно еще до конца, помогут ли на фронте хоть как-то мобилизованные. Российские власти заявляют о 325 тысячах мобилизованных, но насколько они могут обеспечить защиту хотя бы правого берега – непонятно.
Об этом никто не может сейчас точно сказать. Поэтому надо искать источники этого противостояния,
– подчеркнул российский правозащитник.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Из Херсона были эвакуированы многие местные жители. В городе есть проблемы со связью, но даже на фоне этого дышать стало легче, потому что исчезли коллаборанты, патрули, росгвардейцы.
- Отдельные российские телеграм-каналы, не связанные непосредственно с боевыми действиями, "разгоняют" новости якобы в Херсоне уже начались бои. Впрочем, это не соответствует действительности.
- Украинские защитники продолжают наступать по всем боевым направлениям. В частности, ведут контрнаступательные действия в Херсонской области.