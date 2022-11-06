Маневры оккупантов – это игра, – Фейгин о ситуации на Херсонщине и противостоянии среди россиян

Заявления об уходе россиян с правого берега Днепра в Херсонской области их маневры – это игра. Однако у россиян действительно может происходить противостояние между армией и ФСБ.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Ранее сообщалось о мотивах россиян в Херсонской области.

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Игра оккупантов

Фейгин отметил, что уход россиян с правобережья, эвакуация – это все игра, и в самом деле, скорее всего, оккупанты там увеличивают свое присутствие. Хотя наряду с тем глава Пентагона заявил, что видит возможность для деоккупации западного берега Днепра. А он, конечно, знает больше.

Уже примерно все посчитали с карандашом, сколько чего надо и как что делать. Я не исключаю, что маневры с подрывом дамбы, передислоцирование частей – это все фальшивая игра, чтобы создать представление в командование ВСУ возможности быстрого штурма.

– заметил российский правозащитник.

Противостояние ФСБ и армии

Он продолжил, что Генштаб, то есть армия России, выступает за то, что следует идти с правого берега, потому что его удержать невозможно. Напротив, следует укрепляться на левом берегу, потому что перед ВСУ еще и природное препятствие – Днепр, который будет трудно форсировать. ФСБ и Путин приказывают держаться до конца.

"ФСБшники выполняют функцию не дать кому-то саботировать. Они боятся саботажа генералов. ФСБ выполняет функцию загонов отрядов в отношении генералов, таких как кадыровцы в отношении мобилизованных", – подчеркнул Фейгин.

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Хаос нарастает

По его словам, это одно с проявлением постоянно нарастающего хаоса. Кроме того, непонятно еще до конца, помогут ли на фронте хоть как-то мобилизованные. Российские власти заявляют о 325 тысячах мобилизованных, но насколько они могут обеспечить защиту хотя бы правого берега – непонятно.

Об этом никто не может сейчас точно сказать. Поэтому надо искать источники этого противостояния,

– подчеркнул российский правозащитник.

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