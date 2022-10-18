Россияне вывозят коллаборантов и отключают местным связь: какая ситуация в Херсонской области

На правобережье Херсонщины россияне выключили свет и связь на все выходные, чтобы местные не могли сообщать ВСУ информацию о перемещении оккупантов. В прифронтовых селах людей держат в подвалах, поэтому после их деоккупации мы можем увидеть новую Бучу.

Такое мнение 24 каналу озвучил херсонский активист Владимир Молчанов. Ранее пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что ВСУ до Херсона уже не так далеко, но работы еще много.

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Россияне выключали свет и всю связь

Молчанов отметил, что россиянам в Херсонской области непросто. На самом деле они были единственным источником информации в регионе на выходных, ведь они выключили свет и всю связь даже свою. Таким образом, они хотели обезопасить себя от того, чтобы местные не сообщали ВСУ о перемещении оккупантов. На самом деле было несколько попаданий, но потом затишье.

Россияне уже даже начали заявлять, что наступление прекратилось. Впрочем, у россиян паника не прекращается. Они продолжают так называемую эвакуацию, а также выдают новые мемы, которые свидетельствуют об их психической неадекватности. Я имею в виду стихотворения Стремусова, которые он выдал в своем телеграме,

– заметил херсонский активист.

Эвакуация коллаборантов и населения

Он продолжил, что своими стихами о том, что все на свете "от пирамид до Амазонки" – "русская земля", Стремоусов продемонстрировал, что он психически не здоров. Возможно, таким образом, он хочет избежать украинской тюрьмы, чтобы его признали психически больным. Российские войска продолжают эвакуацию населения и коллаборантов на левый берег.

"Это называется "оздоровлением", детей и стариков "оздоравливают" где-то на Кавказе. Характерно, что российские политические силы, которыми занимается Сальдо, то есть партия "Единая Россия", которая держала офис до этого в Херсоне в кинотеатре "Юбилейном", сейчас встречают эвакуированных на левом берегу в Олешках. Несмотря на то, что понтонная переправа работает, они не решаются возвращаться в Херсон", – подчеркнул Молчанов.

Херсонский активист добавил, что также есть люди, которые пытаются переехать в Россию за счет оккупантов, а затем оттуда ехать дальше, в частности в Грузию. Это, например, родители с детьми, у которых нет достаточно средств.

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Ситуация в прифронтовых селах очень тяжелая

По его словам, людей в прифронтовых деревнях россияне силой загнали в подвалы и не выпускают. Кого видят на поверхности, сразу расстреливают. Понятно, что после деоккупации это будет что-то похожее на новую Бучу. Люди не просто сидят в подвалах, над ними там еще и издеваются в разном виде. Кампания по эвакуации там не действует, хотя россияне всячески агитируют за нее.

Нет никакого транспорта и возможности выезжать семьями, потому что, как правило, частный транспорт забрали те россияне, которые эвакуировались оттуда. Кадровые части с награбленным уже выехали. Сейчас они находятся где-то в Крыму. На их место пришло мобилизованное стадо, которое еще не успело никого ограбить, да и достаточного количества техники для побега не имеет,

– подчеркнул Молчанов.

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