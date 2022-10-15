Украине прогнозируют освобождение Херсона в октябре: как там развивается ситуация

ВСУ наступают в Херсонской области по трем направлениям, после того как прошли важный опорный пункт россиян Давидов Брод. После освобождения Снигиревки, судьба Херсона фактически будет решена.

Такое мнение 24 каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Ранее сообщалось, что Западные СМИ прогнозируют скорое освобождение Херсона.

Интересно Контрнаступление украинской армии позволило починить поврежденные участки ГТС

Ситуация для оккупантов плохая

Мусиенко рассказал, что дела российских войск в Херсонской области плохи. Украинские силы прожали важный опорный пункт России Давидов Брод и после этого линия фронта у них начала сыпаться. Однако, несмотря на это, они еще не начали массово бежать и еще пытаются сопротивляться, ища линии и рубежи, где они могли бы закрепиться и оттягивать неизбежный момент отступления.

Десантные войска, которые были брошены на оборону Херсона, и остатки, которые смогли отойти из Давидова Брода, продолжают еще сопротивляться. Впрочем, ситуация складывается, что сопротивление сопротивлением, но резервы где брать. Логистика как была нарушена, так и есть. Пусть они что-то и могут перекидывать в небольших объемах через плоты и другие плавсредства, но это не то, что нужно для активного ведения боевых действий,

– отметил военный эксперт.

Десант может прикрывать отступление

Руководитель Центра военно-правовых исследований продолжил, что была информация, мол, туда перебросят мобилизованных. Однако не успевают и скорее всего этого не будут делать. Украинские войска серьезно наступают с севера и северо-запада по трем направлениям. У россиян не остается места создать последнюю линию обороны, разве что в самом Херсоне.

"У меня создается впечатление, что десант с российской стороны может быть использован для того, чтобы прикрывать уход основных групп, в частности, войск из Херсона и других направлений. У десанта может быть поставлена именно такая задача, потому что это, как правило, военные подразделения, не имеющие большого количества бронетехники или артиллерии, как механизированные или мотопехотные", – отметил он.

Мусиенко как развивается ситуация по освобождению Херсона: смотрите видео

У россиян остался единственный укрепрайон

Военный эксперт добавил, что у России остался единственный укрепрайон, над которым они еще сохраняют контроль. Это Снегиревка. Он, возможно, даже больше по укреплению, чем Давидов Брод. Однако это временное явление.

Только там удастся пройти, уже можно будет развивать наступление не по 3 направлениям, а по 4 – 5. То есть, тогда уже шансы удержать Херсон будут минимальны у россиян,

– подчеркнул Мусиенко.

Новости Херсонщины: последние события