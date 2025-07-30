Силы обороны эффективно работают по позициям врага на Юге. Они нанесли удар по блиндажах оккупантов, которые загорелись, поэтому захватчики потеряли несколько огневых позиций.

Несмотря на это, россияне пытаются взять под контроль железную дорогу возле Антоновского моста, который соединяет правый и левый берега. Как пояснил 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, враг не отказывался от своих планов захватить правобережье.

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Есть ли у России силы для наступления на Херсон?

Новая волна накопления российских войск, в частности касалась Херсонского направления. Достаточное количество сил позволяет как-то их использовать. Сейчас они пытаются зацепиться на правом берегу и взять под контроль мостовые переходы.

Прежде всего речь идет об Антоновском мосту. Также есть еще один старый мост через Днепр. Всюду в этих местах россияне будут пытаться "заскочить". Но стратегической задачи, чтобы сделать это в 2025 году, у России нет,

– сказал Роман Свитан.

Для выполнения задачи не хватает сил и ресурсов. Враг не может создать оперативный плацдарм на правом берегу и его удерживать. Более того, после создания плацдарма надо начинать двигаться. На это сил также нет.

Например, чтобы двигаться в сторону Одессы, Приднестровья – понадобится около полумиллиона бойцов. Фактически всю российскую армию надо собрать возле Херсона, чтобы начать форсировать Днепр. Вряд ли кто-то на это пойдет.

Ситуация на Херсонщине: смотрите на карте

С военной точки зрения, Россия хочет растянуть украинские силы по всей линии фронта. Поэтому создает опасность возле Сум, Херсона, Харькова. Главное не повестись на все эти моменты, потому что сил и средств врага хватает только на Восточное направление. Там действительно чрезвычайно сложная ситуация.

К слову, на правобережье Херсонщины ряд населенных пунктов остаются без электричества, воды, связи. В части городов и сел не удается восстановить коммуникации из-за постоянных обстрелов. На берегу Днепра есть полностью уничтоженные села, где уже не осталось людей.