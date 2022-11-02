От чего зависит освобождение Херсона: военный эксперт оценил тенденцию у россиян

Россияне держат Херсон из-за политических заявлений и решений своего руководства. Они действительно будут держать его до конца, однако отдельные перемещения на левый берег все же присутствуют.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. Ранее сообщалось, что в Херсоне было "громко" на полигоне для мобилизованных .

Важно Почему россияне так отчаянно готовятся к обороне Чернобаевки, – анализ ISW

Политические решения относительно Херсона

Грабский отметил, что россияне будут защищать Херсон ввиду политических заявлений и решений своего руководства. Однако возникает вопрос, чем они будут содержать Херсон. Уже сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда россияне в результате ударов ВСУ перебрасывают артиллерию с правого берега на левый, обнажая позиции.

Речь не идет о тотальном обнажении, а о тенденции, которая сейчас наблюдается. Поэтому вместе с проблемами с логистикой, наступлением холодов, недостаточным обеспечением ситуация на этом направлении может быть чрезвычайно сложной. Однако говорить о том, что россияне будут не в состоянии осуществлять какую-либо ротацию, перемещение личного состава по меньшей мере, мы не можем,

– заметил военный эксперт.

Он добавил, в частности, используя паромные переправы, оккупанты прикрываются гражданским населением, потому что знают, что в таком случае мы не будем бить по этим целям. Поэтому все будет зависеть от того, как эффективно мы будем маневрировать и наносить удары по разным местам.

Грабский оценил тенденцию у россиян: смотрите видео

Враг уничтожает всю инфраструктуру

По словам военного эксперта, враг, кроме того, что перемещает свои марионеточные администрации на левый берег, уничтожает также всю инфраструктуру, в том числе медицинскую, связи. Мы должны быть готовы к тому, если враг даже уйдет с этой территории, то будет пытаться превратить эту территорию в лунный ландшафт.

"Будет делать все возможное, чтобы превратить эту территорию в пустыню", – подчеркнул Грабский.

Ситуация в Херсонской области: последние новости