Почему прорыв в Херсонской области не такой резкий, как в Харьковской: объяснение военного обозревателя

ВСУ ведут наступательные действия не только на Востоке, но и на Юге Украины. Правда, на Херсонщине прорыв не такой резкий, но на это есть абсолютно понятны причины.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный обозреватель Александр Мусиенко. Продвижение украинских войск на Херсонщине есть, там уже освободили 4 общины.

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Продвижение на Юге есть

Мусиенко отметил, что украинские силы продвинулись в сторону Херсона с севера, а также с запада. Это кратчайший путь, который соединяет Николаев и Херсон.

Британские СМИ ранее сообщали, что украинские силы уже около Херсона. Тогда это еще настолько близко не было, сейчас уже можно сказать, что стали действительно ближе,

– отметил военный обозреватель.

Руководитель Центра военно-правовых исследований продолжил, что ВСУ продавили или продавливают мощные огневые рубежи врага под Давидовым Бродом.

"Так что там есть продвижение, только оно не такое быстрое и мощное. Этому есть объяснение", – подчеркнул Мусиенко.

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Он сказал, что на Юге деморализованные подразделения отступили или сдались в плен. Однако есть и укрепившиеся силы, которые стали в эшелонированную оборону и продолжают сопротивляться.

Их обычно нужно проходить. Это все еще и умножается на открытую местность, на определенное количество водных помех, которые здесь находятся. Поэтому движение не столь быстро. Впрочем, это не означает, что контрнаступательные действия там останавливаются. Работа продолжается, и мы так же увидим успешный результат, просто нужно подождать,

– подытожил военный обозреватель.

Мусиенко объяснил, почему прорыв в Херсонской области не такой резкий, как в Харьковской области: смотрите видео

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