На Юге все идет по плану, у ВСУ есть перспективы двигаться вперед, – Мусиенко
У ВСУ на Юге Украины все идет по плану. Украинцы перехватывают инициативу, осовобождают населенные пункты и пытаются повторить тот сценарий, что был на Севере нашего государства весной.
Такое мнение 24 каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований военный эксперт Александр Мусиенко. Только за прошедшую неделю на Херсонском направлении ВСУ ликвидировали 1200 оккупантов.
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ВСУ создает оккупантам невыносимые условия
Мусиенко рассказал, что стратегия ВСУ на Юге сейчас состоит в том, чтобы создать оккупантам невыносимые условия. Заставить их фактически убегать с поля боя.
Мы видели это на примере Киевского и Черниговского направлений, где российские войска под давлением украинских сил и после серии удачных контратак были вынуждены отойти. Кстати, отступали и оставили большое количество техники. Это индикатор,
– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Он добавил, что даже сегодня где-то находят на Севере застрявшую российскую технику. На Юге ВСУ создает такие же условия, чтобы у врага не было другого выхода, как убегать, бросая технику. Ей украинцы потом найдут назначение, и из нее будут дальше уничтожать оккупантов.
Это реальный сценарий
По словам военного эксперта, это вполне реальный сценарий, который может привести к успеху. В подтверждение этому говорят несколько фактов:
- Ряд успешных ударов по переправам и мостам, которыми осуществлялось обеспечение российских группировок на правобережье Херсона. Это системная работа, потому что, когда россияне восстанавливают их, туда опять же сразу прилетает.
- Уничтожение складов врага. Нет подвоза вооружения.
- Создание серьезных логистических проблем. Оккупанты вынуждены переориентировать логистические маршруты.
- Движение сопротивления на оккупированных территориях. Неравнодушные украинские граждане сообщают ВСУ о передвижении российских войск, местах их пребывания и т.д.
"Один из результатов этого – освобождение Высокополья. С осторожностью можем говорить, что ВСУ перехватывают инициативу и имеют перспективы для постепенного движения вперед", – отметил Мусиенко.
Российские войска деморализованы
Руководитель Центра военно-правовых исследований подчеркнул, что российские войска все больше деморализуются. Их обманывали все время, что они будут наступать, а здесь им приходится обороняться. Еще и в условиях, когда не хватает боеприпасов, продовольствия, топлива и даже воды.
Это все ведет к деморализации врага, особенно на правом берегу Днепра, и, соответственно, к подъему боевого духа ВСУ,
– подытожил военный эксперт.
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Наступление ВСУ на Юге: последние новости
- Украинские военные освободили село Высокополье на Юге. Местные жители трогательно встретили защитников.
- Над освобожденным поселком украинцы сбили 2 беспилотника. В ночь с 4 на 5 сентября оккупанты хотели атаковать Высокополье и запускали БПЛА в разведку.
- ПВО россии не может противодействовать поражениям. Враги используют бракованное оружие.
Мусиенко о том, что у ВСУ всё идет по плану на Юге: смотрите видео