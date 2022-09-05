На Юге все идет по плану, у ВСУ есть перспективы двигаться вперед, – Мусиенко

У ВСУ на Юге Украины все идет по плану. Украинцы перехватывают инициативу, осовобождают населенные пункты и пытаются повторить тот сценарий, что был на Севере нашего государства весной.

Такое мнение 24 каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований военный эксперт Александр Мусиенко. Только за прошедшую неделю на Херсонском направлении ВСУ ликвидировали 1200 оккупантов.

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ВСУ создает оккупантам невыносимые условия

Мусиенко рассказал, что стратегия ВСУ на Юге сейчас состоит в том, чтобы создать оккупантам невыносимые условия. Заставить их фактически убегать с поля боя.

Мы видели это на примере Киевского и Черниговского направлений, где российские войска под давлением украинских сил и после серии удачных контратак были вынуждены отойти. Кстати, отступали и оставили большое количество техники. Это индикатор,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он добавил, что даже сегодня где-то находят на Севере застрявшую российскую технику. На Юге ВСУ создает такие же условия, чтобы у врага не было другого выхода, как убегать, бросая технику. Ей украинцы потом найдут назначение, и из нее будут дальше уничтожать оккупантов.

Это реальный сценарий

По словам военного эксперта, это вполне реальный сценарий, который может привести к успеху. В подтверждение этому говорят несколько фактов:

Ряд успешных ударов по переправам и мостам, которыми осуществлялось обеспечение российских группировок на правобережье Херсона. Это системная работа, потому что, когда россияне восстанавливают их, туда опять же сразу прилетает.

Уничтожение складов врага. Нет подвоза вооружения.

Создание серьезных логистических проблем. Оккупанты вынуждены переориентировать логистические маршруты.

Движение сопротивления на оккупированных территориях. Неравнодушные украинские граждане сообщают ВСУ о передвижении российских войск, местах их пребывания и т.д.

"Один из результатов этого – освобождение Высокополья. С осторожностью можем говорить, что ВСУ перехватывают инициативу и имеют перспективы для постепенного движения вперед", – отметил Мусиенко.

Российские войска деморализованы

Руководитель Центра военно-правовых исследований подчеркнул, что российские войска все больше деморализуются. Их обманывали все время, что они будут наступать, а здесь им приходится обороняться. Еще и в условиях, когда не хватает боеприпасов, продовольствия, топлива и даже воды.

Это все ведет к деморализации врага, особенно на правом берегу Днепра, и, соответственно, к подъему боевого духа ВСУ,

– подытожил военный эксперт.

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Наступление ВСУ на Юге: последние новости

Украинские военные освободили село Высокополье на Юге. Местные жители трогательно встретили защитников.

Над освобожденным поселком украинцы сбили 2 беспилотника. В ночь с 4 на 5 сентября оккупанты хотели атаковать Высокополье и запускали БПЛА в разведку.

ПВО россии не может противодействовать поражениям. Враги используют бракованное оружие.

Мусиенко о том, что у ВСУ всё идет по плану на Юге: смотрите видео