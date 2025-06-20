Штурмы на самокатах: в "Атеш" рассказали о планах врага на Херсонскую область
- Российское командование заставляет военных самостоятельно собирать деньги для покупки самокатов из-за дефицита бронетехники.
- Партизанское движение "Атеш" призывает российских военнослужащих присоединиться к ним, чтобы противостоять командованию.
- В районе Олешек заменяют 28 мотострелковый полк из-за больших потерь, готовясь к штурмовым действиям.
Россияне продолжают ужасно относиться к своим военнослужащим. Партизаны выяснили, что командование оккупантов заставляет бойцов самостоятельно собирать деньги и покупать самокаты для штурма.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на партизанское движение "Атеш".
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Какие планы россиян относительно Херсонской области
Агенты "Атеш" среди военнослужащих 24 МСП ВС России сообщили, что в районе Олешек происходит замена 28 мотострелкового полка из-за больших потерь в личном составе. Враг готовится к штурмовым действиям.
Командование 24 МСП заставляет военнослужащих самостоятельно собирать деньги и покупать самокаты для штурма,
– отметили партизаны.
Они подчеркнули, что бронированная техника в дефиците, поэтому оккупантам нужно решать: идти пешком или ехать на самокате. "Солдаты подавлены таким отношением и планированием: "мясные штурмы" здесь продолжатся, но уже на самокатах – для тех, кто сможет их найти", – подытожили в "Атеш".
Партизанское движение призвало военнослужащих России присоединиться к нему. "Вместе мы заставим ваше циничное командование ответить за все преступления справедливости, а вы сможете выжить и вернуться домой", – обратились партизаны к оккупантам.
Напомним, что в марте ВСУ отбили штурм оккупантов на электросамокатах под Покровском. Украинские операторы дронов обычно заранее обнаруживают врага и не подпускают его к пехоте.