Угроза наступления из Беларуси: что Путин мог предложить Лукашенко

Путин очень хотел бы втянуть Беларусь в войну, но у белорусов нет мотивации воевать против Украины. Поэтому кремлевский диктатор желает разместить свои военные базы на юге страны на постоянной основе, чтобы всегда угрожать Украине.

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский. Ранее советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович рассказал, возможно ли сейчас вторжение из Беларуси.

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В Беларуси нет нужды в мобилизации

Калиновский отметил, что в Беларуси постоянно спекулируют на теме мобилизации. Кто-то говорит одно, кто-то совсем другое, однако Министерство обороны страны постоянно опровергает информацию о мобилизации. В Беларуси нет необходимости мобилизовывать население.

Разве только ситуация с признанием аннексии втягивает Беларусь как союзника России. Путин может заявить, что атака на Лиман – это атака не на "ДНР", а на российскую территорию. И тогда, согласно договору, Беларусь должна защищать Россию. То есть развернуть вот так это можно, и Путин этого хотел бы. Но хочет ли этого Лукашенко, белорусский солдат и белорусский народ,

– заметил корреспондент белорусской службы "Радио Свобода".

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Путин хочет постоянные базы в Беларуси

Он продолжил, что Путин хочет постоянных баз на территории Беларуси. На юге страны, чтобы и дальше угрожать Украине. Также он, возможно, и мечтает о том, чтобы вовлечь белорусские войска в войну, однако это не реально.

"Я думаю, что даже Путин этого не представляет, потому что белорусы не будут воевать, люди этого не хотят, нет интересов, нет претензий к Украине, не за что воевать. Путин возрождает Российскую империю. Беларусь не была хозяином этой империи", – подытожил Калиновский.

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