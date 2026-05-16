Оборона тянется на километры: у границы с Беларусью ВСУ готовы к бою

Угроза со стороны Беларуси никуда не исчезла. В эти дни Владимир Путин пытается убедить Александра Лукашенко вступить в войну с Украиной.

На фоне тревожных новостей военные убеждают, что граница Украины с Беларусью надежно защищена. Там возвели настоящую неприступную крепость, сообщает Оперативное командование "Запад".

Как Украина готовится к возможному наступлению из Беларуси?

Несмотря на относительную тишину со стороны Беларуси, Силы обороны остаются наготове.

Сейчас государственная граница превращена в мощную линию обороны: там возведены километры полевых фортификаций, обустроены сотни капониров для техники и огневые позиции.

Минные поля, рвы и заграждения усиливаются природными препятствиями Полесья – непроходимыми лесами, болотами и реками.

Пограничники надежно удерживают свой участок границы.

Бойцы находятся в постоянной готовности к мгновенному реагированию на любые враждебные действия или провокации,

– отметили в ОК "Запад".

Полесье превращено в крепость / Фото ОК "Запад"

Напомним, что 15 мая Владимир Зеленский сообщил о том, что Кремль не оставляет попыток втянуть Беларусь в войну против Украины. Киеву стало известно о том, что российская сторона недавно провела дополнительные контакты с Александром Лукашенко, чтобы убедить его поддержать новую агрессию.

По словам президента, Россия хочет использовать территорию Беларуси для новых наступательных операций. Оттуда враг планирует или пойти на Чернигов и Киев, или против одной из стран НАТО.

В Беларуси заметили тревожную военную активность

Слухи о возможном наступлении из Беларуси усилились после того, как Лукашенко 17 апреля подписал указ о призыве офицеров запаса.

В тот же день Владимир Зеленский сообщил о строительстве дорог и обустройстве артиллерийских позиций возле украинской границы и не исключил, что Россия может попытаться втянуть Беларусь в войну.

В СНБО предположили, что Минск получил задание от Москвы отвлекать украинские силы перед возможными наступлениями на востоке и юге.

Лукашенко продолжает заявлять о необходимости подготовить Беларусь к войне. 11 мая он провел совещание по оснащению армии, а также появлялись сообщения о подготовке медицинской инфраструктуры, в частности госпиталей, что эксперты называют тревожным сигналом.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в комментарии 24 Каналу напоминает, что подобные шаги частично могут быть элементом информационно-психологических операций. Он отмечает, что Беларусь видит реальное состояние войны: замедление российского наступления и усиление украинской обороны.

По его словам, сейчас вероятность прямого вступления Беларуси в войну низкая. Минск, скорее, будет пытаться избежать участия в боевых действиях и одновременно поддерживать информационное давление и нагнетание угрозы.

Какова вероятность нового наступления с территории Беларуси?

Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии для 24 Канала заявил, что наступление из Беларуси на Киев или Чернигов теоретически возможно, но зависит от многих условий.

По его словам, для наступления со стороны Беларуси России нужно сформировать большую ударную группировку – минимум более 50 тысяч военных. Украинская разведка вместе с данными партнеров отслеживает такие подготовительные действия, поэтому скрыто накопить силы практически невозможно.

Эксперт также отметил, что даже при наличии достаточных сил для наступления россияне не смогут легко продвинуться. Украинская оборона существенно усилилась с 2022 года.

Отдельно он отметил, что форсирование Днепра на севере практически нереально для российских войск. По его оценке, в случае любого наступления со стороны Беларуси враг может достичь лишь ограниченного продвижения, но не стратегического прорыва вглубь Украины.

По словам экс-руководителя СБУ Ивана Ступака, критическим сигналом угрозы со стороны Беларуси можно считать концентрацию не менее 5 тысяч военных у границы.

При этом эксперт отмечает, что подготовка к вторжению обычно длится месяцами, а не несколько дней. Он также подчеркивает, что в случае начала агрессии Украина будет быстро реагировать на угрозы. В частности, он предполагает, что могут быть выведены из строя ключевые белорусские НПЗ.