Какие самолеты Россия разместила на белорусском аэродроме в Мачулищах: свежие спутниковые фото

21 декабря 2022, 21:50
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Источник:

"Белорусский Гаюн"

Россияне размещают в Беларуси свои ракеты и авиацию. В сети появились новые снимки аэродрома в Мачулищах, где видно, что именно там дислоцируется.

В частности, на фото можно увидеть МиГ-31К, А-50 и 20 вертолетов. Снимки сделаны 19 декабря.

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Что россияне разместили в Мачулищах

На спутниковом снимке аэродрома в Мачулищах видно, что там дислоцируются:

  • ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" (RF-93966);
  • Ан-26 ВВС РБ – 2 единицы (EW-007DD и EW-009DD);
  • Ил-76 ВВС РБ – 2 единицы (EW-004DE и EW-005DE);
  • Ту-134 ВКС РФ (RF-65681);
  • Вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС РБ – ориентировочно 20 единиц;
  • МиГ-31К ВКС РФ – 3 единицы (RF-95194, RF-92445, RF-92215).

Смотрите фото, что оккупанты разместили в Беларуси / Фото "Белорусские Гаюн"

 

Угроза наступления из Беларуси: коротко

  • После встречи кремлевского диктатора Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко начались массовые передвижения военной техники и подготовка к атаке. Однако впоследствии эту информацию опровергли. Военный эксперт Михаил Притула отметил, что у Путина пока нет сил для нападения из Белоруссии.
  • По его словам, для наступления на Украину там должно быть сосредоточено не менее 200 – 300 тысяч военных, бронетехника, артиллерия, ракетные войска, большое количество автомобильной техники. Более того, это все нужно собрать одномоментно.
  • В Минобороны заявили, что риск наступления из Беларуси существует, поскольку она системно поддерживает Россию и позволяет атаковать нашу страну со своей территории. Однако министр обороны Алексей Резников считает, что о вступление в войну именно белорусских военных не говорится.

Автор: Ольга Котів