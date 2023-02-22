Лукашенко создаёт вид "бурной деятельности": каковы шансы вступления Беларуси в войну

СМИ обнародовали внутренний документ Кремля, в котором говорится, что Россия хочет до 2030 года полностью контролировать Беларусь. Между тем, в так называемом минобороны Беларуси обвинили Украину в провокациях на границе и заявили, что переходят к "максимально сдержанной реакции" и "адекватному реагированию". Но вовлечение белорусской армии в российско-украинскую войну ожидать пока не стоит.

Так в комментарии 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, это касается и долгосрочной перспективы.

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"Они просто этого не хотят. Но риски, на 100%, российских возможных агрессивных проявлений с территории Беларуси – не исчезли. То есть, они присутствуют", – сказал он.

Руководитель Центра военно-правовых исследований убежден, что эти риски хоть и невысоки, но они будут сохраняться.

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Демонстрация "бурной деятельности"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, уверен Мусиенко, всячески пытается избежать непосредственного вовлечения Беларуси в российско-украинскую войну. Поэтому военное руководство Беларуси то принимает какие-то решения о реагировании, то проводит обучение или проверяет мобилизационный резерв.

"Они, есть информация, перебросили усиление к литовской границе. То есть опять же Беларусь маневрирует, демонстрирует, скажем так, "большую бурную деятельность", – заявил Александр Мусиенко.

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