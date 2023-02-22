Лукашенко создаёт вид "бурной деятельности": каковы шансы вступления Беларуси в войну
СМИ обнародовали внутренний документ Кремля, в котором говорится, что Россия хочет до 2030 года полностью контролировать Беларусь. Между тем, в так называемом минобороны Беларуси обвинили Украину в провокациях на границе и заявили, что переходят к "максимально сдержанной реакции" и "адекватному реагированию". Но вовлечение белорусской армии в российско-украинскую войну ожидать пока не стоит.
Так в комментарии 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, это касается и долгосрочной перспективы.
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"Они просто этого не хотят. Но риски, на 100%, российских возможных агрессивных проявлений с территории Беларуси – не исчезли. То есть, они присутствуют", – сказал он.
Руководитель Центра военно-правовых исследований убежден, что эти риски хоть и невысоки, но они будут сохраняться.
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Демонстрация "бурной деятельности"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, уверен Мусиенко, всячески пытается избежать непосредственного вовлечения Беларуси в российско-украинскую войну. Поэтому военное руководство Беларуси то принимает какие-то решения о реагировании, то проводит обучение или проверяет мобилизационный резерв.
"Они, есть информация, перебросили усиление к литовской границе. То есть опять же Беларусь маневрирует, демонстрирует, скажем так, "большую бурную деятельность", – заявил Александр Мусиенко.
Что происходит в Беларуси
- Журналисты обнародовали внутренний документ Кремля, в котором говорится, что до 2030 года Россия планирует полностью контролировать белорусское законодательство, войска, язык и образование. Эксперты считают, что документ выглядит правдоподобно.
- Беларусь стягивает военную технику на границу с Литвой. Туда перебазируют десятки единиц техники.
- В Литве отреагировали на то, что Лукашенко стягивает к границам белорусскую технику. В Вооруженных Силах Литвы заявили, что постоянно мониторят ситуацию.
- Самопровозглашенный лидер Беларуси заявил, что хочет сформировать "народное ополчение" в 150 тысяч человек. Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал планы Александра Лукашенко.