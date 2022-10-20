Пойдет ли Беларусь в наступление на Украину и какой регион под угрозой: ответ эксперта

Российские войска накапливают силы в Беларуси, а значит, угроза наступления с севера на Украину усиливается. Однако существуют сомнения, что с этого направления оккупанты будут двигаться в сторону Киева.

Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее Генштаб сообщил, что угроза повторного наступления с территории Беларуси растет. Однако направление наступления может сместиться на запад белорусско-украинской границы.

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Цель повторного наступления из Беларуси

Ступак отметил, что раньше мы наблюдали, как россияне вывозят белорусскую военную технику к себе. Сейчас направление изменилось. Однако сил для наступления на Киев недостаточно. В начале вторжения из Беларуси заходила огромная группировка с техникой, экипированная, хорошо обученная, с поддержкой авиации и ракетными ударами. Сегодня украинские силы продолжают минировать белорусско-украинскую границу сантиметр за сантиметром.

Если белорусы с россиянами попытаются зайти, то это будет не Киев, а что-то отдаленное,

– заметил бывший сотрудник СБУ.

Эксперт Украинского института будущего добавил, что нужно понимать, какой будет цель такого наступления:

Перерезать коммуникацию поставок Западного вооружения по Варшавской трассе.

Отвлечь внимание наших военных, наших сил и средств с Юга и с Востока на отражение угрозы с Севера и облегчение ситуации для россиян на других направлениях.

Захватить очередную АЭС.

Демонстративно зайти на 20 – 30 километров в Киевскую область, продемонстрировать свое присутствие, чтобы спровоцировать топливный, социальный кризис, образовать пробки на дорогах и панику среди населения.

Недооценивать врага нельзя

Он продолжил, что недооценивать врага нельзя. В России впервые с момента начала полномасштабной войны официально назначили командующего российскими силами в Украине Суровикина. Раньше такого не было. Следует понимать, кто он и как появился:

Он может быть креатурой первого заместителя директора ФСБ Ковалева, имеющего все шансы занять должность директора ФСБ.

Ему разрешили выйти в медиаплоскость, чего до этого не делал никто из других командиров.

Он командует воздушно-космическими силами России, и как раз через 2 дня после его назначения начались массированные ракетные обстрелы и атаки дронами.

"Он ответственен за все, что влетает с земли, летит в воздухе и падает на землю", – подчеркнул Ступак.

Ступак ответил, пойдет ли Беларусь в наступление на Украину и какой регион под угрозой: смотрите видео

На территории Беларуси есть "МиГи" с ракетами

По словам бывшего сотрудника СБУ, у россиян есть на территории Беларуси самолеты "МиГ", оснащенные ракетами "Кинжал". Они заявляют, что поднимают их в воздух для патрулирования, однако в Украине на это каждый раз срабатывает сирена. Это также элемент террора и устрашения населения. Кроме того, посредством этого они проводят радиоразведку, выявляют позиции ПВО, ищут "белые пятна".

Хочу обратиться к людям. Нельзя не реагировать на тревоги, мол, это была ложная тревога, нигде ничего не прилетело. Пусть и так. Вы ведь не знаете об определенных сбитиях, потому что есть отдельные операции, комбинации, о которых не нужно рассказывать. Где-то врага вводят в заблуждение. Не обо всех удачных сбитиях нам нужно знать. Тревоги – это важно, и не надо не считаться с ними,

– подчеркнул эксперт Украинского института будущего.

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