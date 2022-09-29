Лукашенко, вероятно, согласился вступить в войну: почему ситуация февраля уже не повторится

Лукашенко, возможно, согласился вступить в войну против Украины. Даже если он действительно мобилизует 100 тысяч белорусов, угроза будет меньшей, чем в феврале. Ведь ВСУ надежно укрепили границы Севера Украины.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он прокомментировал слова белорусского оппозиционера Павла Латушко, заявившего, что лукашенко якобы согласился развернуть на территории страны 120 тысяч оккупантов и готовится мобилизовать 100 тысяч белорусов.

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По мнению военного эксперта, угроза наступления из беларуси не слишком высокая. Однако, если они рискнут напасть с севера, то получат много серьезных проблем.

Угроза есть, но не столь серьезная, как в феврале

Нарожный отмечает, что сейчас на Севере расположено значительное количество украинских войск, которое будет однозначно оказывать жесткое сопротивление оккупантам. Там оборудовали новые укрепленные позиции. Поэтому история февраля – марта, когда россияне довольно быстро продвинулись в Киев, не повторится.

И не стоит забывать, что сейчас в той же Черниговской области сплошное болото и реки. Оккупанты очень быстро увязнут.

Думаю, что не будет повторения истории февраля – марта, когда они как нож в масло дошли до Киева. Теперь другая ситуация. Много уничтоженных мостов, укреплений. Много войск на том направлении. Думаю, что это маловероятный сценарий,

– отметил Нарожный.

Но расслабляться не нужно

С другой стороны, не стоит заниматься "шапкозакидыванием". Однако следует объективно оценивать возможности врагов.

Как отметил Нарожный, чтобы содержать группировку в 120 тысяч человек, требуется огромное количество боеприпасов, техники и нормальной логистики. Кроме того, не стоит забывать о качестве подготовки личного состава.

У них уже огромные проблемы с боеприпасами. Не думаю, что эти 120 тысяч за 1 – 2 недели, пока их будут разворачивать, смогут пройти какую-нибудь учебу. Конечно, не хочу заниматься "шапкозакидыванием". Да, угроза существует, но не так серьезная, как была в феврале,

– считает Нарожный.

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Латушко утверждает, что лукашенко готовится к войне