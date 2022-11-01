Россия снова попытается зайти с Севера, – Фейгин спрогнозировал направление и результат

Россия не отказывается от идеи втянуть в войну против Украины Беларусь. Она пытается сделать ситуацию как можно более напряженной, то ли запугивая, то ли действительно готовя наступление на Север Украины.

От Беларуси мало что зависит

Сама же Беларусь в этой ситуации мало что решает, ведь она – фактически оккупированная Россией страна. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.

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Он подчеркнул, что по-другому сказать трудно, ведь российские войска ходят по территории Беларуси, куда захотят, и используют ее территорию, как угодно. В то же время самопровозглашенный президент Лукашенко сопротивляться не может или не хочет.

До сих пор он сопротивляется только одному – непосредственному вовлечению белорусской армии в войну с украинцами. Пока это ему удается, но непонятно, как долго это продлится.

Будет ли наступление

Однако наступление с территории российского сателлита может произойти и без привлечения белорусской армии. Российские войска уже нападали оттуда в феврале, так что сейчас они просто передислоцируются просто так – не стоит, ведь подобное уже было в 2021 году.

Фейгин предполагает, что вражеские российские или российско-белорусские войска действительно могут снова зайти в Украину с Севера. Однако в этот раз они, вероятно, пойдут не на Киев, понимая бессодержательность этого, а на Львов – для того, чтобы перерезать пути поставки вооружения из Польши в Украину.

В это я верю. Выйдет или нет – скорее нет, чем да,

– считает российский правозащитник.

Беларусь – вынужденный союзник России

В ситуации с наступлением Беларусь, скорее всего, поведет себя так, как ведет себя девятый месяц. По словам они больше поддерживают Россию, на деле – 50 на 50, например, отдают вооружение и боеприпасы России, а сами делают все, чтобы не участвовать в войне. Так или иначе, Беларусь является союзником оккупантов в этой войне.

Фейгин отметил, что сейчас четко сложилась ось Москва – Минск – Тегеран и больше союзников в ней не будет. Хотя действительно, один из этих партнеров, то есть Беларусь, вынужден, потому что ему, в отличие от Ирана, некуда деваться.

Беларусь действует так, будто бежит по какому-то коридору. Просто пытается бежать медленнее, чтобы не так быстро добраться до финальной точки, поскольку понятно, какой она будет,

– подытожил Фейгин.

Марк Фейгин о перспективах наступления со стороны Беларуси: смотрите видео

Россия могла перебросить в Беларусь партию "Кинжалов"

По данным разведки Великобритании, Россия могла перебросить на территорию Беларуси целую партию ракет "Кинжал". Наши партнеры считают, что таким образом Россия пытается послать сообщение Западу и показать Беларусь как все более вовлеченную в войну.

Ответные движения британцы увидели на спутниковых снимках. На них видны два припаркованных на белорусском аэродроме Мачулищи самолеты-перехватчики МиГ-31К. Рядом с ними – большой контейнер. Именно в нем и могут быть упомянуты баллистические ракеты. Наличие в Беларуси дает России дополнительное преимущество с точки зрения поражения дополнительных целей на территории Украины.