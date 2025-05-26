Россия перебросила в Беларусь элитное подразделение: СМИ оценили угрозу нового наступления

Россия перебросила в Беларусь элитную 200 мотострелковую Печенгскую бригаду, которая в 2022 году участвовала в боях под Харьковом и понесла там большие потери. Кроме того, враг "одолжил" Минску бронеавтомобили, которые могут быть связаны с ядерной инфраструктурой. И бригада, и техника были использованы белорусами во время парада 9 мая.

СМИ проанализировали, есть ли основания считать, что элитные войска и "ядерную" технику переброшены в Беларусь только для демонстрации на параде, передает 24 Канал.

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Что известно

По состоянию на 30 марта 2025 года в Беларусь могли быть завезены бронированные автомобили типов "Линза" и "Спартак" – не менее 21. Они имели номерные знаки с кодом, который касается 12-го Главного управления Министерства обороны России. Оно отвечает за хранение, эксплуатацию и обслуживание ядерных боеприпасов, а также несет ответственность за безопасность их хранения. В состав ведомства также входит специальная служба контроля, которая следит за ядерными испытаниями в других странах.

В день доставки этих машин на станцию Озерище под Минском вместе с ними прибыла группа российских военнослужащих. Они носили шевроны 200-й отдельной гвардейской мотострелковой Печенгской бригады вооруженных сил России.

Справка: 200-я бригада дислоцируется в городе Печенга, небольшом военном городке, расположенном всего в нескольких километрах от Норвегии на крайнем севере Мурманской области, и входит в состав береговых сил Северного флота России. Бригада была разгромлена в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас, по данным аналитиков, она до сих пор не восстановлена.

Как сообщают эксперты, перед парадом 9 мая в Беларусь могло прибыть два поезда с техникой и солдатами из Мурманской области. Значительная часть из них не участвовала в параде.

Принадлежность техники к 12-му Главному управлению Министерства обороны России и заявления Москвы и Минска о размещении ядерного оружия в Беларуси свидетельствуют, что техника и личный состав российской "арктической бригады" останутся на белорусской территории.

Ранее сообщалось, что Беларусь быстро развивает военную инфраструктуру вблизи Осиповичей, где, возможно, готовится хранилище для российских ядерных боеприпасов. В самих Осиповичах строятся новые ангары для техники, склады, жилье для военнослужащих.

Бронетехника, переданная Беларуси, также может остаться до совместных белорусско-российских учений "Запад-2025", запланированных на начало осени. Так, 200-я бригада уже отправляла сво машины на такие большие расстояния. Это произошло перед крупными учениями на юге России летом 2021 года.

Есть вероятность, что бронетехнику с парада могут отправить дальше, непосредственно в зону боевых действий против Украины. А Беларусь будет просто транзитным пунктом на этом пути.

Аналитики говорят, что переброска "арктической бригады" в Беларусь может посылать Западу два сигнала.

Первый – Путин на самом деле не боится НАТО на севере. Если бы это было так, они бы не выводили личный состав и технику из 200-й мотострелковой бригады.

Второй – оккупанты укрепляют свои военные опорные пункты на южной границе с НАТО. То есть, прежде всего, с Польшей и странами Балтии.