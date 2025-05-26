ЗМІ проаналізували, чи є підстави вважати, що елітні війська та "ядерну" техніку перекинуто до Білорусі лише задля демонстрації на параді, передає 24 Канал.

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Що відомо

Станом на 30 березня 2025 року до Білорусі могли бути завезені броньовані автомобілі типів "Лінза" та "Спартак" – щонайменше 21. Вони мали номерні знаки з кодом, який стосується 12-го Головного управління Міністерства оборони Росії. Воно відповідає за зберігання, експлуатацію та обслуговування ядерних боєприпасів, а також несе відповідальність за безпеку їхнє зберігання. До складу відомства також входить спеціальна служба контролю, яка стежить за ядерними випробуваннями в інших країнах.

У день доставки цих машин на станцію Озерище під Мінськом разом з ними прибула група російських військовослужбовців. Вони носили шеврони 200-ї окремої гвардійської мотострілецької Печензької бригади збройних сил Росії.

Довідка: 200-та бригада дислокується в місті Печенга, невеликому військовому містечку, розташованому лише за кілька кілометрів від Норвегії на крайній півночі Мурманської області, і належить до складу берегових сил Північного флоту Росії. Бригада була розгромлена у ході повномасштабного вторгнення в Україну. Наразі, за даними аналітиків, вона досі не відновлена.

Як повідомляють експерти, перед парадом 9 травня до Білорусі могло прибути два поїзди з технікою та солдатами з Мурманської області. Значна частина з них не брала участі у параді.

Належність техніки до 12-го Головного управління Міністерства оборони Росії та заяви Москви та Мінська про розміщення ядерної зброї в Білорусі свідчать, що техніка та особовий склад російської "арктичної бригади" залишаться на білоруській території.

Раніше повідомлялося, що Білорусь швидко розбудовує військову інфраструктуру поблизу Осиповичів, де, можливо, готується сховище для російських ядерних боєприпасів. У самих Осиповичах будуються нові ангари для техніки, склади, житло для військовослужбовців.

Бронетехніка, передана Білорусі, також може залишитися до спільних білорусько-російських навчань "Захід-2025", запланованих на початок осені. Так, 200-та бригада вже відправляла сво машини на такі великі відстані. Це сталося перед великими навчаннями на півдні Росії влітку 2021 року.

Є ймовірність, що бронетехніку з параду можуть відправити далі, безпосередньо в зону бойових дій проти України. А Білорусь буде просто транзитним пунктом на цьому шляху.

Аналітики кажуть, що перекидання "арктичної бригади" до Білорусі може надсилати Заходу два сигнали.

Перший – Путін насправді не боїться НАТО на півночі. Якби це було так, вони б не виводили особовий склад і техніку з 200-ї мотострілецької бригади.

Другий – окупанти зміцнюють свої військові опорні пункти на південному кордоні з НАТО. Тобто, передусім, з Польщею та країнами Балтії.