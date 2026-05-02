На фоне "специфической активности" в СНБО оценили угрозы со стороны Беларуси

В последнее время угроза со стороны Беларуси оказалась на повестке дня. Вблизи украинской границы продолжается развитие дорожной инфраструктуры и обустройство артиллерийских позиций.

Украина следит за всеми действиями Беларуси в приграничье. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Насколько высок риск нового наступления из Беларуси?

По словам Коваленко, сейчас с территории Беларуси возможны мелкие провокации, которые будут дорого стоить Минску.

В то же время чиновник подчеркнул, что на масштабные действия Беларусь не способна.

Это заявление руководителя ЦПД прозвучало на фоне обращения Владимира Зеленского. Президент сообщил, что накануне была довольно специфическая активность на участках границы Украины и Беларуси – со стороны Беларуси. Глава государства заверил, что Украина будет реагировать на любую агрессию.

Напомним, что от Сум до Киевского водохранилища украинские военные строят сплошную многоуровневую линию обороны, чтобы защитить северную границу от возможных атак. Оборонительные укрепления быстро возводят по всему участку, в частности вокруг Сум, где уже сформирована мощная эшелонированная система защиты. Цель работ – не дать противнику возможности для прорыва или создания угрозы с северного направления.

Возможно ли вторжение со стороны Беларуси?

Слухи о возможном наступлении из Беларуси появились после того, как самопровозглашенный президент Лукашенко 17 апреля подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу.

В тот же день Владимир Зеленский сообщил, что у границы с Украиной белорусы строят дороги и обустраивают артиллерийские позиции. Президент не исключил, что Россия может попытаться втянуть Беларусь в войну.

Тогда в СНБО предположили, что Минск получил задание от Москвы отвлекать украинские силы перед возможными наступлениями на востоке и юге.

Белорусский оппозиционер Павел Латушко в эфире 24 Канала отметил, что Беларусь существенно усилила армию: выросли расходы, проходят постоянные учения, обновлены законы и мобилизационные механизмы, в частности даже через SMS. Также военная доктрина допускает превентивные удары. В то же время, по его словам, это не означает готовности Беларуси самостоятельно начать войну – Лукашенко пытается балансировать между Москвой и избежанием прямого втягивания в конфликт.

Украинские пограничники заявляют, что пока не фиксируют подтягивания войск или техники Беларусью к границе. По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, с 2022 года Беларусь удерживает свои подразделения вблизи границы, но сейчас серьезного наращивания сил нет.