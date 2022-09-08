Исключать нельзя, – Вениславский о статье Залужного по поводу нового наступления на Киев

Главнокомандующий ВСУ опубликовал статью, в которой предположил, что оккупанты не отказались от идеи захватить Киев. Этот вариант исключать нельзя, но сейчас он практически нереален.

Об этом 24 каналу рассказал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне, народный депутат Федор Вениславский. Ранее военный эксперт Игаль Левин объяснил, почему Залужный не исключает новое наступление на Киев.

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Россия захочет продемонстрировать достижения

Вениславский отметил, что статья Залужного, вышедшая в период контрнаступления ВСУ, является частью гибридной войны. Поскольку враг ведет и информационную борьбу, мы должны отвечать тем же.

Статья – это размышление о возможных событиях. Нельзя исключать, что россия будет пытаться продемонстрировать определенные достижения, потому что кроме получивших в начале 2022 года больше ничего не имеет. А сейчас еще и не может как следует противостоять наступлению ВСУ.

При том, что численное преимущество в технике в тяжелом вооружении все еще остается на стороне россии. Материально-техническое обеспечение россии, к сожалению, значительно более мощное, чем в Украине,

– заметил народный депутат.

Член комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне объяснил это еще и тем, что все, что было в СССР, россия присвоила себе. В 90-х забирала даже то, что осталось в Украине.

"Они не будут оставлять надежды продвигаться вглубь по территории Украины с разных сторон", – подчеркнул Вениславский.

Угрозы из беларуси пока нет

По его словам, угрозы со стороны беларуси пока нет. Там не обнаружено ударных формирований, а количество российских войск на территории беларуси – минимальное.

Однако это все переменные обстоятельства. Посредством и железнодорожного сообщения, и военно-транспортных самолетов россия может перебросить на территорию беларуси свои вооруженные силы. Нельзя исключать, что они используют беларусь как плацдарм,

– подчеркнул народный депутат.

Впрочем, он добавил, что оборонные рубежи на всем участке границы – мощные. Даже если россияне откроют это направление, быстро продвинуться они не смогут.

"В частности, в Волынской и Ровненской области строятся мощные линии обороны, противотанковые рвы. Легких достижений там точно не будет. Тем более, что там есть и наши мощные Вооруженные силы. Поэтому такой вариант маловероятен, но его исключать нельзя", – сказал член комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны.

Война не завершится в 2022 году

Вениславский отметил, что согласен с Залужным в том, что война не завершится в 2022 году. Освободить территорию Украины в этом году нам вряд ли удастся.

Это я имею в виду с временно оккупированным Крымом и Донецкой и Луганской областями. Поэтому действительно, скорее всего, есть перспективы завершения войны в 2023 году. Я думаю, это самый реалистичный вариант,

– подытожил народный депутат.

Вениславский о статье Залужного по поводу нового наступления на Киев: смотрите видео

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