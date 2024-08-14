Наконец-то можно отплатить, – бойцы ВСУ рассказали об эмоциях от наступления в Курской области

Больше недели продолжается Курская операция. Военные, которые принимали участие в наступлении на российскую территорию, поделились впечатлениями.

Журналисты пообщались с украинскими военными, которые принимали участие в наступлении на Курщине, а сейчас проходят реабилитацию в одной из больниц Сумщины.

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Думал о том, что пережили украинцы

Среди участников наступления в Курской области – военнослужащий по имени Павел. Мужчина на службе около полугода, за это время воевал на Донецком и Харьковском направлениях. Также он был в составе военного подразделения, который среди первых зашел в Курскую область.

Павел рассказывает, что чувствовал и страх, и адреналин.

Ты понимаешь, когда зашел на их территорию, как мы натерпелись, как наши женщины, дети натерпелись всего этого, что теперь их очередь,

– сказал воин.

Также военный поделился своим мнением относительно фортификаций россиян в Курской области. По его словам, они очень большие, под три метра, обшиты деревом. Однако оккупанты их покинули, узнав о заходе украинцев.

Возможность отплатить

Другой участник Курской операции – боец Александр – воюет в составе ВСУ более года, участвовал в боях на Запорожском и Донецком направлениях.

Было ощущение такого немного подъема, потому что наконец у нас есть работа, когда ты можешь наконец отплатить, наверное, за все то, что они сделали с нами,

– рассказал о своих эмоциях мужчина.

В то же время Александр говорит, что, в отличие от россиян, украинские военные не оскорбляли гражданских, не занимались мародерством.

Военный подчеркнул, что они просто делали так, чтобы ребятам, которые сейчас воюют на Донбассе, Запорожье, стало немного легче.

По словам бойца, большинство куричан были напуганы, но особой вражды не чувствовалось.

Также Александр заметил, что наши военные "на несколько голов выше" российских. Украинцы знают, за что борются.

Даже военные (россияне – 24 Канал), которые сдавались в плен там – такое ощущение, будто они немного овощи, будто они и сами не знают, что они здесь делают, зачем их послали,

– заметил мужчина.

Кроме того, Александр указал, что был поражен низким уровнем защиты границы на том направлении, где продвигалось его подразделение.

Напомним, что под контролем ВСУ уже находятся более 70 населенных пунктов в Курской области.