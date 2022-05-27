Наступление на Лиман и Бахмут: в Генштабе назвали самые горячие точки на фронте

Российские захватчики не оставляют попыток захватить новые территории Украины. На Бахмутском и Лиманском направлениях оккупанты пытаются закрепить свои успехи. Рассказываем о самых горячих точках на фронте.

В утренней сводке Генштаба от 27 мая назвали направления, где сейчас ведутся самые сложные противостояния. Среди них – Бахмутское и Лиманское.

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Самые горячие точки на фронте

Бахмутское направление. Здесь российские военные пытаются усложнить работу ВСУ. Для этого они делают все возможное, чтобы сделать невозможной логистику. Кроме того, хотят отрезать подразделения, находящиеся на этом направлении, от основных сил украинской армии.

Здесь российские военные пытаются усложнить работу ВСУ. Для этого они делают все возможное, чтобы сделать невозможной логистику. Кроме того, хотят отрезать подразделения, находящиеся на этом направлении, от основных сил украинской армии. Лиманское направление. На нем оккупанты проводят разведку. А еще они стараются закрепиться в самом Лимане. Для этого российские военные бьют по нашим позициям из артиллерии.

На других направлениях российские бойцы как обстреливают наших военных, так и пытаются закрепиться на захваченных позициях.

К примеру, на Славянском направлении оккупанты атакуют наши позиции. Как отмечают в Генштабе, здесь они снова возобновили наступление.

Что касается Донецкого направления, то и здесь российские захватчики активно идут в наступление. Они не только перегруппируют свое войско, но и атакуют ракетами наши подразделения.

Отметим, что за прошедшие сутки наши военные на Донецком и Луганском направлениях отбили 12 вражеских атак. Им удалось уничтожить танк оккупантов, по пять их артиллерийских систем, единиц боевой бронированной техники и автомобилей. А ПВО сбили вертолет Ка-52, крылатую ракету, а также БПЛА типа "Орлан-10".

Неспокойно на Слобожанском направлении. Там оккупанты серьезно занялись подготовкой своих военных. Это делают для того, чтобы усилить мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения. Кроме того, они открывают огонь по нашим позициям и дистанционно минируют местность, по которой наши военные могут идти в наступление.

Харьковское направление также важно для захватчиков. Здесь они пытаются сдерживать продвижение наших подразделений. А еще бойцы страны-агрессора пытаются удерживать позиции, которые они уже заняли раньше.

Южнобужское направление. Оккупанты продолжают делать все возможное для того, чтобы контролировать Херсонщину. В то же время, они активнее обстреливают позиции наших военных. Кроме того, российские захватчики осуществляют воздушную разведку и закрепляют фортификационные сооружения. А еще сюда перебросили резервные подразделения, чтобы усилить группировку.

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