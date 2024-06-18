Выстрел в 2 мишени, – в 3 ОШБр объяснили, почему сделали заявление о давлении врага на Луганщине

Военные из 3 отдельной штурмовой бригады заявили, что россияне усиливают свои атаки, чтобы выйти на границы Луганской области. Это заявление наши защитники сделали по нескольким причинам.

Сейчас бригада нуждается в резервах для восстановления личного состава. Об этом в эфире национального маратона заявил заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов, передает 24 Канал.

К теме Враг усиливает атаки, чтобы выйти на границы Луганщины, – Третья штурмовая бригада

Что сказали в 3 штурмовой о заявлении об активизации врага

Кудряшов отметил, что своим заявлением военные 3 ОШБр хотели сделать "выстрел в две мишени".

Мы, в том числе, информируем население и стараемся реально рассказать, что сейчас происходит на переднем крае в целом на линии боевого соприкосновения. И также мы говорим, что нам нужны резервы,

– сказал майор.

Заместитель командира бригады подчеркнул, что третья штурмовая бригада очень давно находится на линии боевого соприкосновения. Ведь сначала это была Бахмутская кампания, которой предшествовала Херсонская, потом это экстренный вызов на Авдеевское направление, а затем переброска на одно из основных направлений удара врага – на Харьковское направление.

"Я понимаю, что 3 бригада, это очень мощные военный организм, но сегодня нам нужна помощь для того, чтобы более эффективно и более безопасно выполнять боевые задачи на переднем крае",

– отметил Кудряшов.

Он также отметил, что на сегодня третья штурмовая бригада – это одна из передовых бригад ВСУ, которая находится всегда в самых динамичных и горячих точках Украины.

Напомним, что в своем заявлении военные 3 отдельной штурмовой бригады заявили, что ближайшая задача оккупантов – выйти к населенным пунктам Чернещина – Первомайское, с последующим захватом населенного пункта Боровая. А на штурмы позиций враг бросает целые взводы и роты личного состава.