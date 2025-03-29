Серьезный провал России: Силы обороны могут иметь новые успехи на Белгородщине

Украинские военные могут разворачивать новую тактическую операцию на российской территории. Речь идет о Белгородской области, где Силы обороны, по некоторым данным, продвинулись на несколько километров.

Это означает, что украинские военные уже прорвали первую линию обороны на Белгородщине. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, для чего Силы обороны могли пойти в новое наступление и каких успехов уже достигли.

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Что происходит на Белгородщине

Российские паблики и некоторые иностранные СМИ утверждают, что украинские военные проводят операцию в Белгородской области. Вероятно, она началась вскоре после того, как россияне зашли в Суджу в Курской области.

Курская операция была направлена на то, чтобы оттянуть вражеские резервы и не дать их применить на других участках фронта. Сейчас, после частичного ухода ВСУ с Курщины, ширина линии фронта на том участке сократилась, это хорошо и для россиян, и для нас. Но россияне могут сконцентрировать больше сил там, а часть – перебросить на другие направления,

– отметил Павел Лакийчук.

Для того чтобы не дать российской группировке, которая сосредотачивалась в Курской области, перейти на другие направления, украинское командование и могло спланировать ограниченную операцию на Белгородщине.

Стоит напомнить, что Курская операция началась через три месяца после того, как россияне пошли в наступление на Харьковщину. С тех пор особых успехов у россиян на этом участке фронта не было. Так же не удалось оккупантам расширить свое наступление в Донецкой области, в том числе и для того, чтобы захватить Покровск. Более того, действия на Курщине предотвратили и возможное наступление россиян на Сумскую область.

Поэтому не исключено, что "тихое наступление" ВСУ на Белгородщине выполняет подобные задачи по связыванию российских войск. Так, по данным Reuters, украинские защитники могли уже продвинуться на 3 – 4 километра вглубь вражеской территории. А OSINT-аналитик Виталий Кононученко объяснил, что в Белгородской области проходит небольшая тактическая операция.

"По российским данным, там уже могли ликвидировать двух российских генералов (информация не подтверждена официально – 24 Канал). Когда говорится о возможном уничтожении нескольких генералов, это свидетельствует, что удары нанесли по пунктам управления. Если органы управления подставили под удар – это серьезный провал", – заметил Лакийчук.

Важно добавить, что украинская власть официально не подтверждала действия ВСУ на Белгородщине. Однако Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что украинские военные расширяют свои операции на территории врага. По словам главы государства, чуть ниже Курщины Украина прибегла к соответствующим шагам.