Це означає, що українські військові вже прорвали першу лінію оборони на Бєлгородщині. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, для чого Сили оборони могли піти у новий наступ і яких успіхів вже досягнули.

До теми Дія на випередження: Україна проводить операцію у Бєлгородській області, – NYT

Що відбувається на Бєлгородщині

Російські пабліки та деякі іноземні ЗМІ стверджують, що українські військові проводять операцію у Бєлгородській області. Ймовірно, вона почалась незадовго після того, як росіяни зайшли у Суджу в Курській області.

Курська операція була спрямована на те, щоб відтягнути ворожі резерви і не дати їх застосувати на інших ділянках фронту. Зараз, після часткового відходу ЗСУ з Курщини, ширина лінії фронту на тій ділянці скоротилась, це добре і для росіян, і для нас. Але росіяни можуть сконцентрувати більше сил там, а частину – перекинути на інші напрямки,

– зазначив Павло Лакійчук.

Для того, аби не дати російському угрупованню, яке зосереджувалося у Курській області, перейти на інші напрямки, українське командування і могло спланувати обмежену операцію на Бєлгородщині.

Варто нагадати, що Курська операція розпочалася через три місяці після того, як росіяни пішли у наступ на Харківщину. Звідтоді особливих успіхів у росіян на цій ділянці фронту не було. Так само не вдалося окупантам розширити свій наступ на Донеччині, зокрема і для того, аби захопити Покровськ. Ба більше, дії на Курщині запобігли і можливому наступу росіян на Сумську область.

Тож не виключено, що "тихий наступ" ЗСУ на Бєлгородщині виконує подібні завдання зі зв'язування російських військ. Так, за даними Reuters, українські оборонці могли вже просунутися на 3 – 4 кілометри вглиб ворожої території. А OSINT-аналітик Віталій Кононученко пояснив, що у Бєлгородській області проходить невелика тактична операція.

"За російськими даними, там вже могли ліквідувати двох російських генералів (інформація не підтверджена офіційно – 24 Канал). Коли мовиться про можливе знищення кількох генералів, це свідчить про те, що ударів завдали по пунктах управління. Якщо органи управління підставили під удар – це серйозний провал", – зауважив Лакійчук.

Важливо додати, що українська влада офіційно не підтверджувала дії ЗСУ на Бєлгородщині. Однак Президент України Володимир Зеленський натякнув, що українські військові розширюють свої операції на території ворога. За словами глави держави, трохи нижче від Курщини Україна вдалась до відповідних кроків.