Бросают все силы и армейскую авиацию: офицер Нацгвардии рассказал о наступлении россиян на Часов Яр

Ожесточенные бои сейчас идут за город Часов Яр, что в Донецкой области. Враг ни на день не останавливает своих штурмов, а Владимир Зеленский заявил, что оккупанты хотят захватить населенный пункт до 9 мая.

Офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко рассказал 24 Каналу, что интенсивность боевых действий очень большая. В то же время противник несет серьезные потери во время попыток штурма.

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Какая ситуация в городе

Оккупанты несут потери во время штурмов Часового Яра, Ивановского, Богдановки, а также на других направлениях Бахмута – это Белогоровка, Выемка, Верхнекаменка. Учитывая такие активные действия, понятно, что противник уже начал свое наступление.

Началось широкомасштабное наступление, потому что противник бросает все силы на Часов Яр, фиксируется огромное количество применения армейской авиации – это сотни ФАБов ежедневно. Говорится не только по городу, а вообще по всей линии фронта,

– рассказал майор НГУ.

Итак, не стоит говорить о подготовке к наступлению, ведь оно уже продолжается. Вопрос только в том, что будет дальше.

Ситуация в Часовом Яру: смотрите на карте

Военные собирают средства, чтобы выполнять боевые задачи ночью

Одно из подразделений бригады "Рубеж", а именно рота разведки специального назначения, проводит сбор на закупку оборудования для ведения боевых действий ночью. В частности говорится о приборах ночного видения, устройства снижения звука выстрела для того, чтобы не было видно вспышек ночью, лазерные целеуказатели и вообще большой спектр технических средств, который поможет разведчикам эффективнее уничтожать противника.

Кроме этого, проводится сбор на средства радиоэлектронной борьбы, ведь РЭБ – это то, что сейчас может противодействовать нашествию российских FPV- дронов и коптеров,

– отметил офицер.

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