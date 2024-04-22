Бросают все силы и армейскую авиацию: офицер Нацгвардии рассказал о наступлении россиян на Часов Яр
Ожесточенные бои сейчас идут за город Часов Яр, что в Донецкой области. Враг ни на день не останавливает своих штурмов, а Владимир Зеленский заявил, что оккупанты хотят захватить населенный пункт до 9 мая.
Офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко рассказал 24 Каналу, что интенсивность боевых действий очень большая. В то же время противник несет серьезные потери во время попыток штурма.
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Какая ситуация в городе
Оккупанты несут потери во время штурмов Часового Яра, Ивановского, Богдановки, а также на других направлениях Бахмута – это Белогоровка, Выемка, Верхнекаменка. Учитывая такие активные действия, понятно, что противник уже начал свое наступление.
Началось широкомасштабное наступление, потому что противник бросает все силы на Часов Яр, фиксируется огромное количество применения армейской авиации – это сотни ФАБов ежедневно. Говорится не только по городу, а вообще по всей линии фронта,
– рассказал майор НГУ.
Итак, не стоит говорить о подготовке к наступлению, ведь оно уже продолжается. Вопрос только в том, что будет дальше.
Ситуация в Часовом Яру: смотрите на карте
Военные собирают средства, чтобы выполнять боевые задачи ночью
Одно из подразделений бригады "Рубеж", а именно рота разведки специального назначения, проводит сбор на закупку оборудования для ведения боевых действий ночью. В частности говорится о приборах ночного видения, устройства снижения звука выстрела для того, чтобы не было видно вспышек ночью, лазерные целеуказатели и вообще большой спектр технических средств, который поможет разведчикам эффективнее уничтожать противника.
Кроме этого, проводится сбор на средства радиоэлектронной борьбы, ведь РЭБ – это то, что сейчас может противодействовать нашествию российских FPV- дронов и коптеров,
– отметил офицер.
Ситуация в Часовом Яру: актуальные новости
- Президент Украины Владимир Зеленский посетил Часов Яр и побывал в одном из командных пунктов 41 ОМБр, которая обороняет город. Он заслушал доклады командиров об оперативной ситуации, оборонительных рубежах, минных заграждениях. Кроме этого, президент пообщался с украинскими защитниками и вручил награды.
- Оккупанты хотят полностью разрушить Часов Яр артиллерией и авиационными бомбами. Несмотря на это, в городе еще остаются гражданские и даже работает магазин. Враг пытается зайти из Бахмута, отдельные группы пробиваются через лес. Иногда россияне даже атакуют на мотоциклах.
- На этом направлении КАБы уже стали обыденностью. За сутки на Часов Яр оккупанты могут сбросить 10 управляемых авиационных бомб. Украинские военные пытаются усиливать оборонительные рубежи, но враг использует танки, тяжелую бронированную технику. К тому же применяет боеприпасы китайского и северокорейского производства.