ISW проанализировало, как Россия может использовать потенциальные наступления на Днепропетровщину

Враг продвигается на запад от Покровска и в районе Великой Новоселки в направлении Днепропетровской области, что скорее всего свидетельствует о желании России захватить остальную часть Донецкой области.

В то же время потенциальные наступления на Днепропетровскую область противник может использовать для информационного воздействия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Какие намерения у России

По данным ISW, оккупанты находятся на расстоянии семи километров от административной границы Донецко-Днепропетровской области в ближайшей точке наступления у Нововасильевки, что на юго-запад от Покровска и до 7,5 километров от границы в районе Новодаровки, что на юго-запад от Великой Новоселки.

Аналитики предполагают, что продвижение России к западу от Покровска и в районе Великой Новоселки в направлении Днепропетровской области может быть частью усилий России охватить украинские силы в этих районах и захватить остальную часть Донецкой области. В то же время россияне могут пытаться захватить любую территорию.

В частности, речь идет и о Днепропетровской области, несмотря на тактическую значимость такой территории, чтобы укрепить переговорную позицию России перед возможными переговорами о прекращении войны. Российские власти могут попытаться использовать ограниченные преимущества на юго-востоке Днепропетровской области.

Это может сыграть на руку Кремлю, который, вероятно, начнет утверждать, что Россия имеет право контролировать и аннексировать всю Днепропетровскую область в будущем. Путин ранее призвал вывести украинские войска из частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые Россия не оккупировала.

Кремль, вероятно, попытается использовать потенциальные будущие российские наступления в Днепропетровской области в информационных целях, но эти наступления, если они состоятся, вряд ли будут иметь значительное оперативное влияние,

– говорится в отчете.

Отмечается, что Москва скорее всего заинтересована в незаконной оккупации территории далеко за пределами текущей линии фронта и воли использовать потенциальные будущие достижения в попытке усилить свою позицию на вероятных переговорах с Украиной по урегулированию ситуации на поле боя.

К слову, из-за сокращения расстояния до Днепропетровской области россияне теперь могут наносить удары КАБами и артиллерией по региону. В зоне повышенной опасности оказываются общины: Великомихайловская, Маломихайловская, Новопавловская, Межевская, Покровская, Петропавловская, Васильковская.