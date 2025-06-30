Россияне пытаются наступать в сторону Днепропетровской области, – Трегубов

Российские войска пытаются продвигаться в сторону Днепропетровской области. Противник стремится пересечь административную границу с Донецкой областью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", майора Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Россияне пытаются продвинуться

Виктор Трегубов, комментируя ситуацию на Покровском направлении, в частности по Покровско-Мирноградской агломерации, отметил, что эти территории есть в планах россиян уже не первый и не второй год.

Сейчас, по его словам, они отошли от нее, но действуют в восточном направлении, и пытаются пересечь трассу Покровск – Константиновка, чтобы продвигаться в северном направлении. Ситуация является угрожающей.

В то же время есть параллельные направления наступления, в частности речь идет о Новобаровском направлении и попытки продвигаться в сторону Днепропетровской области.

Есть попытки наступать в сторону Днепропетровской области. Но это уже южнее города Покровск, это уже немного другая история,

– сообщил он.

К слову, ранее начальник группы по связям с общественностью командования сил ТрО Тарас Березовец сообщал, что угрозы стремительного прорыва россиян на территории Днепропетровской области пока нет.

Также, по данным Института изучения войны (ISW), россияне продолжают попытки наступления и стремятся выйти на админграницу между Донецкой и Днепропетровской областями. Они атакуют с нескольких направлений одновременно.