Офицер из морской пехоты оценил вероятность наступления оккупантов на Днепропетровщине
- Офицер Денис Бобков считает, что Россия пытается достичь границ Донецкой и Днепропетровской областей, несмотря на обстрелы гражданской инфраструктуры.
- Бобков считает, что Россия не имеет достаточно сил для вторжения в Днепропетровскую область, а слухи об этом могут быть информационной атакой для вызывания паники.
Ситуация на фронте остается сложно, россияне продолжают наступать на восточных направлениях. Офицер рассказал, возможно ли наступление на Днепропетровщину.
Старший офицер отделения коммуникаций 37-й отдельной бригады морской пехоты Денис Бобков оценил возможность наступления россиян в Днепропетровской области. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Radio NV.
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России все равно на границы областей
Бобков считает, что основной задачей врага все-таки является дойти до границ Донецкой и Днепропетровской областей.
Думаю, что сейчас он будет применять все имеющиеся силы и ресурсы для достижения этой цели,
– сказал он.
По словам офицера, в Днепропетровской области была категория гражданских, которые были уверены в том, что враг не будет бить по их селам, потому что не имеет целью заходить в Днепропетровскую область. Зато они на собственном опыте почувствовали, что России все равно на границы областей.
Офицер отметил, что враг бьет по гражданской инфраструктуре как в Донецкой области, так и в Днепропетровской.
Зайдут ли россияне на Днепропетровщину
В то же время Бобков выразил мнение, что россияне не будут пытаться заходить в Днепропетровскую область, поскольку не имеют сил и ресурсов для полномасштабных наступлений. Военный убежден, что россияне должны остановиться.
Он также предположил, что распространение информации о возможном наступлении России в Днепропетровской области - это информационная атака, чтобы посеять панику среди гражданских и военных.