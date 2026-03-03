Все готово к наступлению: Андрющенко ответил, где россияне собрали больше всего сил

Оккупанты прекратили переброску подразделений на некоторых направлениях. Судя по всему, они накопили достаточно личного состава для продолжения наступательных действий.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что, вероятно, враг сейчас сосредоточится на Запорожском направлении. В течение последней недели они уже фактически перестали перебрасывать личный состав в направлении Гуляйполя. То же касается и "треугольника" Токмак – Васильевка – Мелитополь.

Смотрите также Россияне усиливают атаки на Славянск и в Гуляйполе и продвигаются в Часовом Яру: как изменилась линия фронта за неделю

На каких еще направлениях может усилить наступление враг?

По словам Андрющенко, бесспорно враг усилит наступательные действия на севере Донецкой области. В течение всей недели там наблюдали передвижения подразделений из Херсонщины и Крыма.

Нельзя сказать, что это какие-то там резервы. Просто перебрасывали по графику. Россияне живут по ним. Было окончание подготовки новоконтрактников. Тех, кого в январе – начале февраля позавозили, теперь перебрасывают на фронт,

– сказал Андрющенко.

Какая ситуация возле Запорожья: смотрите карту боевых действий

Несмотря на это, с четверга источники фиксировали переброску подразделений из Херсонщины и Крыма также в направлении Ростова-на-Дону, где их завозили к железной дороге. Возможно, их будут перебрасывать в сторону Севера Украины.

Что-то подсказывает, что они могут попытаться создать угрозу для Сумщины, Харьковщины, чтобы сковать наши подразделения. В принципе сейчас у врага все "фишки" расставлены на карте. Теперь все будет зависеть, насколько Силы обороны Украины готовы к обороне на всех участках,

– отметил Андрющенко.

Какова ситуация на фронте?