Прямая угроза сейчас не для Харькова: на захвате какого города сосредоточился враг

В Bild отметили, что первая линия новых укреплений ВСУ вблизи Харькова расположена в 10 километрах от границы с Россией. Предполагают, что россияне могут там перейти в наступление в ближайшие недели или месяцы.

Это 24 Каналу прокомментировал военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что сейчас нет сосредоточения серьезной группировки врага, которая могла бы угрожать Харькову, в частности, на территории Белгородской области. Там есть только российские подразделения прикрытия границы, росгвардии и пограничников.

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"Мы можем говорить о невозможности такого удара в течение следующих нескольких недель. За месяц сконцентрировать соответствующее количество войск так, чтобы это было невидимо, так же невозможно", – сказал Грабский.

Перед полномасштабным вторжением Россия собирала на границе с Украиной свои войска с марта 2021-го года. Так оккупанты собрали 200 тысяч войск. Для того, чтобы их туда передислоцировать, потратили почти год.

Если мы говорим о таком городе как Харьков, то там и стотысячным контингентом вряд ли обойдется. Для этого нужно значительно больше силы. Видим ли мы какую-либо активность, которая свидетельствует о том, что прямо сегодня такие войска разворачиваются? Нет,

– подчеркнул военный эксперт.

Сейчас нет оснований для выводов относительно возможного наступления на Харьков. Поэтому, мол, говорить, что на этот город возможно наступление, как заметил военный эксперт, даже с военной стороны нецелесообразно.

Если говорить о линии укрепления в 10 километрах от границы со страной-агрессором, то в оперативном искусстве есть такое понятие как "предполье" или "полоса обеспечения". На дивизионном уровне она составляет от 7 до 12 километров.

Это расстояние нужно для того, чтобы выяснить, в случае возможного наступления, на каких направлениях сосредоточатся российские войска. Так враг должен был бы сформироваться колонны и выдвигаться на определенных направлениях. Это будет отслеживаться, чтобы украинские силы могли наносить удары.

Для какого города есть угроза

В то же время профессор Университета бундесвера в Мюнхене предполагает, что возможное наступление оккупантов сначала может быть через Краматорск. Грабский добавил, что, если говорить об этом городе, то ситуация рассматривается в другом аспекте, учитывая то, как развиваются события в районе Часового Яра и к югу от Бахмута.

Ситуация там достаточно сложная. Противник неустанно лезет вперед, пытаясь прорваться там. Прорыв в районе Часового Яра будет стоить нам угрозы для Константиновки, а это – уже действительно угроза для Краматорско-Славянской агломерации,

– отметил военный эксперт.

Это может действительно серьезно повлиять на будущую оперативную ситуацию на поле боя. Так можно предположить, что в случае тотального успеха России на этом направлении, угроза для Харькова будет более, чем очевидной. Все потому, что россияне хотят выйти на границы как минимум Донецкой, Харьковской или Луганской области.

"Это операции будущего. Будем откровенны, мы не ожидаем наступления, оно уже продолжается. Достаточно сложно, потому что каждые 100 – 500 метров нашей территории противнику даются с очень большим напряжением и очень серьезными потерями", – отметил Сергей Грабский.

Харьков защищают