ВСУ готовятся к тяжелым боям на Харьковщине и обороне Сумщины, - Сырский

Главнокомандующий Александр Сырский рассказал, что россияне начали наступление на Харьковщине значительно раньше запланированного срока, когда заметили переброску наших войск. Он отметил, что оккупантам не удалось прорвать нашу оборону, однако дальше наших защитников ожидают тяжелые бои.

Главком отметил, что главная задача сейчас – не допустить продвижения российских захватчиков.

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Защитники готовятся к тяжелым боям: Сырский об обороне Харьковщины

Сырский отметил, что оккупанты готовятся к длительным боям.

Мы понимаем, что впереди будут тяжелые бои и враг к этому готовится,

– написал Сырский.

Он отметил, что при таких обстоятельствах нельзя допустить дальнейшего продвижения вражеских войск. Поэтому наши воины стойко будут держать защитные рубежи и позиции. Также защитники будут наносить врагу максимальные потери ударами из авиации, ракетных систем, артиллерии и танков на разных направлениях. Кроме этого, по его словам, Украина должна максимально эффективно использовать свое преимущество в ударных БпЛА в сочетании с использованием средств РЭБ и артиллерийским огнем.

Именно этим вопросам, а также перегруппировке войск и упрощению системы всестороннего обеспечения была посвящена моя работа. Поработал во всех бригадах, которые ведут боевые действия в Харьковской области, был в одном из батальонов, который защищает Волчанск, на месте принял все необходимые решения для обеспечения устойчивости и эффективности обороны,

– сказал Головко.

Сырский также сообщил, что уже объехал и проверил все части, которые готовятся к обороне на Сумском направлении.

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