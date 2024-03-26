Возможно ли наступление россиян на Харьков: боец ВСУ оценил замысел

В последние дни Харьков находится под мощными атаками врага. Между тем россияне заявляют, что планируют пойти в наступательные действия на город, но к таким намерениям врага нужно относиться крайне осторожно.

Такое мнение 24 Каналу высказал боец ВСУ и политолог Тарас Березовец, заметив, что Россия продолжает "кормить" нас пропагандой. Таким образом они хотят ослабить наш боевой дух.

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Возможное наступление на Харьков

Версии, которые российская пропаганда "вбрасывает" по Харькову являются обманом. Это делается умышленно, чтобы сломать наш дух и сопротивление харьковчан и украинских сил обороны, мол, что они все равно захватят Харьков, но уничтожать его не будут, зайдут "мирно", "цивилизованно", главное при этом им сдаться.

Это все информационная спецоперация и к такому надо относиться очень внимательно,

– отмечает Березовец.

Сплошная пропаганда

Еще в начале полномасштабного вторжения Россия прославилась своей пропагандой. Россияне заявляли, что не воюют с мирным населением, что их враг – это не украинская армия, а режим "нацистов и наркоманов Киева". Говорили, что наносят удары только по военным объектам, гражданская инфраструктура их не интересует. Боец ВСУ отметил, что сейчас идет попытка снова повторить всю эту историю.

"Мы знаем, как они умеют воевать, они уничтожают полностью все. Ни один населенный пункт Украины, который был взят противником, кроме тех, которые были захвачены неожиданно, был взят не так, как они рассказывали. Марьянка, Бахмут, Авдеевка прекратили существовать. Поэтому все эти версии они могут оставить разве для себя", – прокомментировал Березовец.

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