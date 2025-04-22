Наступление России на Харьковщине уже продолжается, ВСУ отражают все попытки прорыва, – ОВА

На Харьковщине уже продолжается российское наступление. Силам обороны удается останавливать все попытки прорыва вражеской армии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова для "Новости.LIVE". Ранее такие же заявления относительно ситуации на Харьковщине сделал президент Зеленский и главком Сырский.

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Какая ситуация на Харьковщине

Олег Синегубов рассказал, что российская армия активизировала свои усилия на фронте, чтобы найти уязвимые участки.

Так враг испытывает новые направления для себя, чтобы продвигаться вглубь.

Наступление уже идет. Все попытки были предусмотрены и прекращены. Враг фактически был уничтожен и продолжает уничтожаться на всех абсолютно подходах к территориям Харьковской там области,

– сказал председатель ОВА.

Напомним, что украинским военным даже удается брать в плен вражеских солдат на Харьковщине. В частности, на днях обменный фонд пополнился группой российских пехотинцев, которые пытались закрепиться на позициях на Купянском направлении.