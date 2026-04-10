ВСУ достигли успеха возле Большого Бурлука: Трегубов раскрыл детали

Силам обороны имели успех у Великого Бурлука в Харьковской области. В частности говорится о том, что нашим военным удалось вернуть контроль над участком фронта между поселками Амбарное и Меловое.

Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал 24 Каналу, что бывает, когда вражеские группы ДРГ занимают определенные позиции в населенном пункте и он считается захваченным. Все зависит от его размеров и чьи силы есть поблизости.

Как Силы обороны получили успех на Харьковщине?

Виктор Трегубов отметил, что обычно на фронте из-за активного давления беспилотников какая-то из сторон теряет свои позиции. Возможно или полное их уничтожение, или перерезание логистики.

Затем через давление штурмовых групп заходит другая сторона. Так происходит у них (у россиян – 24 Канал), так происходит у нас. Это сработало в обратную для россиян сторону,

– сказал представитель Группировки объединенных сил.

Он подчеркнул, что оккупанты вблизи Большого Бурлука не вели активные боевые действия, ведь больше пытались там восстановить свои военные возможности.

Что происходит вблизи Великого Бурлука: карта

Оккупантам это удалось очень плохо. Именно поэтому Силы обороны использовали возможность и эффективно сработали, вытеснив там часть вражеских сил.

Напомним, украинские военные вернули под свой контроль участок фронта между поселками Амбарное и Меловое, что на Харьковском направлении. Это удалось сделать благодаря профессионализму наших сил и их слаженной работе. Это стратегически важная территория.

Какова ситуация на Харьковском направлении?