Враг умылся не только слезами, но и кровью, – Жорин о действиях россиян на Харьковщине
Россияне жалуются, что несут большие потери на Харьковском направлении. Они говорят о постоянных атаках дронами, впрочем от своих планов наступать не отказываются.
Майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал 24 Каналу, что россияне хотели давить на ВСУ с двух сторон. Говорится об участке границы в Харьковской и Луганской областях.
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Какова ситуация на Харьковщине
"Враг на данный момент умылся не только слезами, но и кровью. Это касается Харьковского направления, и того участка, который рядом с Луганской областью", – заметил Максим Жорин.
Россияне понесли потери личного состава на уровне дивизий. Одним из основных средств уничтожения врага являются беспилотники: FPV-дроны, дроны со сбросами, дроны-бомбардировщики. Они могут работать только ночью, но даже так эффективно наносят поражения.
Из-за того, что враг очень существенно преобладает количественно, то мы сосредоточились на такой тактике: затягивали его, уничтожали с помощью FPV-дронов, сбросов, а кто оставался, то их зачищала украинская пехота,
– рассказал майор ВСУ.
Именно благодаря этому потери России и Украины несоизмеримы. Оккупанты вынуждены выводить из Харьковщины некоторые дивизии, потому что они разбиты.
Ситуация на Харьковщине: смотрите на карте
Несмотря на это, россияне хоть локально, но пытаются штурмовать и продвигаться. Однако их основной потенциал уничтожен.
Россиянам сейчас тяжеловато, но это не значит, что все хорошо и надо радоваться. Нет, это говорит о том, что одну партию мы уничтожили, а теперь ждем, пока они перебросят сюда другую,
– подчеркнул Максим Жорин.