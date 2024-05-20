На опубликованных украинскими защитниками кадрах видно отработку FPV-дрона по российским военнослужащим. Они в последнее время на Харьковском направлении скрываются в зеленых насаждениях.
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Нацгвардейцы пристально отслеживают передвижения россиян
Используя лесополосы на Харьковщине, враг пытается скрываться от разведывательных и ударных БпЛА. Впрочем украинским воинам удается вовремя выявлять любое движение.
Так, в сети появилось видео, как спецназовцы 2 отряда ЦСП "Омега" точно отработали с FPV-дрона по "незваным гостям".
Враг должен почувствовать, что на украинской земле ему нет места!
– пишут в Нацгвардии.
Попадание дрона по россиянам на Харьковщине: смотрите видео
Наступление на Харьковскую область: последние новости
- Сейчас ситуация на Харьковщине остается сложной, однако ее контролируют украинские военные. Россияне уже провалили одну из своих задач, потеряв эффект неожиданности. Но при этом они продолжают перетягивать подразделения на Харьковщину с других направлений.
- Также по наблюдениям Генштаба, активность россиян на Харьковщине замедлилась. Но они не оставляют попыток прорвать украинскую оборону у Волчанска, Старицы, Липцев.
- Сейчас линия фронта проходит в 50 километрах от Харькова. Впрочем, харьковчане не собираются бежать из родного города и приспосабливаются жить в условиях "повседневного геноцида" России.
- К слову, западные журналисты пишут, что украинское военное руководство ожидало наступления России и заблаговременно перебросило к границе войска. ВСУ были тайно передислоцированы к границе на Харьковщине за несколько дней до наступления.