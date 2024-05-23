На Харьковском направлении воины отражают атаку врага: показываем на карте, где продолжается столкновение
Россия 10 мая начала наступление на Харьковщине. Украинские военные отражают атаки врага на всех направлениях, где российская армия пытается штурмовать.
Россияне продолжают пытаться наступать на Харьковском направлении. В частности, наши воины отражают атаку врага в направлении Муром – Старица, поэтому 24 Канал показывает, где это расположено на карте.
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Ситуация на Харьковщине
Украинские подразделения прилагают максимум усилий для усиления оборонительных рубежей. В Генштабе также рассказали, что по уточненной информации, за прошедшие сутки враг потерял на Харьковском направлении более 180 человек, а также 54 единицы вооружения и военной техники.
Наши воины отражают атаку: смотрите карту
В частности, наши военные уничтожили две артиллерийские системы и пять повреждены, уничтожено 14 БпЛА и 11 единиц автомобильной техники противника, 17 единиц повреждены, также поврежден один танк, одно средство ПВО и уничтожено три единицы специальной техники, один склад с боеприпасами противника.
Ситуация на других направлениях фронта
- На Купянском направлении количество боевых столкновений возросло до 34. Здесь сравнительно горячее всего. Силы обороны успешно отбили атаку в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области, а также Стельмаховка, Грековка, Невское и Макеевка Луганской области.
- На Краматорском направлении противник 11 раз пытался прорвать оборону наших войск в районах населенных пунктов Часов Яр, Новый, Ивановское, Клищеевка и Андреевка. Враг успеха не имел.
- На Покровском направлении наши воины отбили 32 атаки в районах населенных пунктов Евгеновка, Уманское, Навоселовка-1, Соловьево, Сокол, Новоалександровка. Там враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.