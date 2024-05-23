Россия начала повторное наступление раньше: в ISW объяснили, что ее заставило это сделать

Несколько недель назад в США приняли пакет помощи для Украины после длительного перерыва. Аналитики Института изучения войны считают, что возобновление помощи повлияло на то, когда Россия начала повторное наступление.

Россия была вынуждена начать повторное наступление раньше. Это связано с восстановлением помощи от Соединенных Штатов Америки.

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Темпы наступления замедлились

Российские войска 10 мая начали ограниченные наступательные операции вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области.

Россия привлекла ограниченное количество личного состава для проведения тяжелых пехотных атак к северу и северо-востоку от Харькова.

Уже 14 мая стало известно о замедлении темпов наступления врага. Аналитики отмечают, что сейчас их приоритетом является создание "буферной зоны", а не дальнейшее вторжение вглубь Харьковской области.

Целью начала этой наступательной операции было отвлечь внимание украинских военных от попыток российской армии продвинуться на Востоке и занять позицию, когда их артиллерия могла бы достигать Харькова.

Силы обороны на Харьковщине имеют достаточно снарядов