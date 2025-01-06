Форсирование Днепра откладывается: россияне сталкиваются с дефицитом средств и людей

Российские войска продолжают проводить учения для наступления через Днепр. Однако на практике у российских военных нет необходимых средств для этого.

Для выполнения таких операций нет необходимого количества личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники.

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Как россиянам приходится отказываться от идеи форсирования Днепра

Среди российских десантников идут разговоры о том, что форсирование Днепра вряд ли состоится в ближайшее время. Руководство российской армии делает вид, что такие операции им по силам и они к ним готовятся, но на самом деле средств для этого нет.

Известно, что у оккупационных войск в Херсонской области не хватает технических средств для этого – нет лодок. Более того, личного состава тоже, вероятно, будет не достаточно.

Построение переправы через реку тоже представляется маловероятным. Это слишком сложная операция. У россиян нет достаточных средств для её построения и обороны.

Напомним, дефицит катеров в российской группировке на юге признают сами же россияне. Телеграмм-каналы, поддерживающие агрессию, просили "волонтеров и неравнодушных" помочь армии и предоставить резиновые лодки. Парадоксально, что именно резиновые, ведь они вряд ли доставят войска или грузы на другие берега в условиях встречного огня.