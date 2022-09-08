Украинские войска преследуют цель вернуть Херсон до конца года, – СМИ

Официальные лица в США считают, что цель Украины уволить Херсон до конца 2022 года амбициозна и возможна. Кроме Херсона Украина стремится деоккупировать Новую Каховку, где находится канал, который поставляет воду в оккупированный Крым.

ВСУ усилили атаки на Востоке

Сообщается, что на прошлой неделе произошли самые масштабные наземные наступления ВСУ с начала вторжения России . Высокопоставленный американский чиновник заявил, что США наблюдали, как украинские силы добились определенного успеха в атаке на российские линии поставки с намерением отрезать и изолировать оккупантов, которые дислоцируются на правом берегу Днепр.

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То, что мы увидели в Херсонской области – это продолжение наступательных операций украинцев. Они продолжают определенное движение вперед. Мы знаем, что они отбили некоторые деревни

– сказал пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер.

Также он отметил, что США видели "некоторую наступательную активность россии" вблизи Бахмута в Донецкой области.

По словам украинских чиновников, цель состоит в том, чтобы захватить по крайней мере всю территорию к северу или западу от Днепра , включая не только Херсон, но и Новую Каховку.

В Новой Каховке расположена важная гидроэлектростанция и Северокрымский канал, который с приходом российских войск снова поставляет воду в Крым.

Официальные лица США заявили, что украинские войска усилили атаки на Востоке Украины , чтобы помешать россии перебросить силы на Юг и отразить там украинское контрнаступление. Отмечается, что в последние дни украинские силы продвинулись к российским линиям поставок к югу от Харькова , захватив при этом несколько сел и городов.

Продвижение ВСУ продлится до весны

Официальные лица США признают, что украинская цель отбить Херсон до конца 2022 года амбициозна и возможна , если Украина продолжит прогресс в своих текущих операциях.

В США прогнозируют, что продвижение ВСУ будет продолжаться до весны . В то же время некоторые атаки, которые происходят сейчас, преследуют цель подготовить поле боя к запланированному наступлению в течение следующих нескольких месяцев.

Наступление ВСУ в Херсонской области: что известно

ВСУ в конце августа прорвали первую линию обороны кафиров в Херсонской области. После этого в ОК "Юг" сообщили, что ВСУ перешли в наступление на Юге.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что для успешного наступления необходимо создать одну или несколько оперативно-стратегических группировок и современное вооружение.

Заметим, что наступлению ВСУ предшествовали удары по военным базам, составам и логистике врага. В частности, украинские военные взяли под огневой контроль пути снабжения оккупантов.

Недавно ВСУ подняли флаг над освобожденным Высокопольем Херсонской области. Также в ОК "Юг" информировали, что ВСУ освободили новые территории , но детали сообщат впоследствии. В ВСУ призывают соблюдать режим информационной тишины.

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