Оккупанты планируют прорыв к Константиновке, но успех маловероятен, – ISW

Россия планирует давление на Константиновку в 2025 году, но прорвать "крепостной пояс" в Донецкой области не сможет. Аналитики отмечают, что мощная оборона ВСУ остановит наступление оккупантов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ISW. Российское военное командование определило Константиновку как одну из главных целей на 2025 год, однако полностью захватить "крепостной пояс" Украины в Донецкой области оккупантам не удастся.

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Константиновка – следующая цель россиян

"Крепостной пояс" Украины – это ключевая линия обороны, состоящая из Константиновки, Славянска, Краматорска и Дружковки. Россия годами пытается его прорвать, однако безуспешно.

По оценкам ISW, по состоянию на середину февраля российские войска находятся:

22 километра к югу от Константиновки (вблизи Воздвиженки);

11 километров от города (со стороны Торецка);

25 – 30 километров от Славянска и 9 километров от северо-восточной окраины Константиновки.

Аналитики считают, что при сохранении текущих темпов наступления россияне могут достичь южных окраин Константиновки до мая 2025 года, однако шансы на это низкие из-за мощной украинской защиты.

Чтобы продвинуться к Славянску, оккупантам придется сначала захватить Лиман и Северск, а это займет месяцы боев. В то же время даже при продвижении к Константиновке россияне не смогут разрушить всю оборонительную линию.

Продвижение российских войск на восток и юг от Константиновки может вызвать давление на "крепостное кольцо", однако вряд ли российские войска полностью разрушат и захватят это "кольцо" в 2025 или даже 2026 году",

– отмечают в ISW.

Россия не выдержит длительной войны

В докладе отмечается, что оккупанты уже несут большие потери в живой силе и технике. Длительная кампания против украинской обороны потребует больше ресурсов, чем Россия может себе позволить.

Российское командование демонстрирует готовность к многолетней войне, но ее успех выглядит маловероятным, отмечают в ISW.

Кремль и дальше ставит на истощение Украины, однако даже его преимущество в живой силе не гарантирует прорыва через укрепления